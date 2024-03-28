CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Şoförler ve Otomobilciler Odaları ile Mutabakat İmzaladı

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Muğla Merkez ve İlçe Şoförler ve Otomobilciler Odaları başkanlarıyla mutabakat imzaladı. Muğla genelinde toplu taşıma hizmeti veren taşıma esnafının sorunlarına yönelik hazırlanan mutabakatın, Aras'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde ilk UKOME toplantısında gündeme alınacağı belirtildi.
Mutabakatta, Aras'ın seçim çalışmalarında sık sık dile getirdiği ücretsiz ulaşımda şoför esnafının mağdur edilmemesi, taksi bekleme yerlerinin belirlenmesi, ekonomik sebeplerle taşımacılık faaliyetlerini bırakmak zorunda kalan toplu taşıma esnafının yeniden faaliyetlerine başlaması için desteklenmesi maddeler arasında yer aldı. Mutabakat tutanağını Aras ve Muğla'nın 13 ilçesinin Şoförler Odası başkanları imzaladı.
7 maddeden oluşan mutabakat tutanağında 1- İlimizin nüfusunun her geçen yıl artması ve buna bağlı olarak Yolculuk taleplerinde artması nedeniyle, Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTTA) Dönüşüm Sisteminde 1/2, 1/3, 1/4 oranlarında dönüşen Toplu Taşıma Kooperatiflerinin talepleri doğrultusunda istedikleri oranda dönüşümlerinin revize edilmesi. 2- Büyükşehir Belediyemiz tarafından Özel Toplu Taşıma Araçlarına (ÖTTA) 2024 yılı Nisan ayı sonuna kadar devam edecek olan Ücretsiz Taşıma Desteği ödemesine güncellenerek devam edilmesi. (Meclis gündemine sunulacaktır. 3- İlçelerimizdeki taksi bekleme yerlerinin belirlenmesi. (Alt komisyona sevk edilerek esnaf odaları ile değerlendirilecektir) 4- Muğla il genelinde uygulanan Kademeli Taksimetrenin kaldırılması isteminin odalarla görüşülerek ücret tarifesini yeniden belirlenmesi. 5- İlçeler arası toplu taşıma güzergahlarının revize edilmesi
(Alt Komisyona sevk edilerek esnaf odaları ile değerlendirilecektir) 6- Özel Toplu Taşıma Araçlarının ÖTTA dönüşüm sistemine giriş yaşının 7'den 10 yaşa çıkarılması. 7- Ekonomik ve mücbir sebepler neticesinde taşımacılık faaliyetini bırakmak zorunda kalan Toplu Taşıma(servis, taksi, toplu taşıma) esnafımıza yeniden faaliyetlerine dönebilmeleri için çalışma başlatılması. (Alt Komisyona sevk edilerek esnaf odaları ile değerlendirilecektir) - MUĞLA
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