CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras\'tan altyapı sözü

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları kapsamında Datça'da gerçekleştirdiği halk buluşmalarında, "Muğla'nın altyapısında eksiklik kalmayacak. Belirlenen bölgelerde ilk 100 günde çalışmalar başlayacak" dedi.
CHP Büyükşehir adayı Aras, Datça programı kapsamında Kızlan, Hızırşah ve Emecik mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelirken, İskele Mahallesi'nde yer alan Özbel Sitesi sakinleriyle de bir toplantı gerçekleştirdi.
Altyapının önemine dikkat çeken Ahmet Aras, turizmin başkenti olarak ifade edilen Muğla'da altyapı eksikliklerini tamamen ortadan kaldırmak için çalışacaklarını ifade etti. Su krizinin sadece Muğla'ya özgü bir durum olmadığını belirten Aras, alternatif su kaynaklarını her bölgede değerlendirerek acil ihtiyaç olan bölgelerin projelerinin de hazır olduğunu, ilk 100 günde bu projeler için çalışmaların hızlıca başlayacağının sözünü verdi. Mobil denizden su arıtma sistemlerini de devreye sokacaklarını belirten Aras, uzun vadede kalıcı çözümlerle yol alacaklarını ifade etti.
Aras, "Cemevi konusu benim şahsi meselem, çözeceğim"
Datça programında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Datça Şubesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi'ni de ziyaret eden Ahmet Aras, kucaklayıcı, kimseyi ötekileştirmeden bir hizmet politikasıyla yol alacaklarını, 5 yıllık Bodrum Belediye Başkanlığı görevinde de en hassasiyet gösterdiği konuların başında herkese eşit davranmak olduğunu sözlerine ekledi.
Sivas'ın Zara ilçesinde görev yaptığı sırada bölgedeki canlarla çok yakın ilişkiler kurarak, birçok kez Pir Sultan Abdal Geleneksel Kültür Etkinliklerine katıldığını belirten Aras, gelen Cemevi talebi üzerine de "Bu konuyu artık şahsi meselem haline getirdim. İki derneğimizle gerçekleştireceğimiz ortak proje ile bu iş yapılamayacak bir iş değil, sonuna kadar bu işin takipçisi olacağım. Cemevi konusu benim şahsi meselem. Çözeceğim" dedi. - MUĞLA
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