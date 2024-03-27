CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Ula\'da İftar Programında Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Ramazan dolayısıyla iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelen CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ula Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında binlerce Ula'lı vatandaş ile biraya geldi.

Düzenlenen programda konuşan Aras, Ramazan dolayısıyla her gün farklı bir ilçede Muğlalılarla iftarda buluştuklarını, aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. İftar programının ardından seçim çalışmalarını sürdüren Aras, Ula Kent Meydanı'nda halk buluşması gerçekleştirdi.

"Yerel yönetim kentin ihtiyaçlarını yerinden çözme meselesidir"

İftar programından sonra Ula Kent Meydanında vatandaşa seslenen Aras, "Muğla'da 13 ilçeyi almak için canla başla çalışmak zorundayız. Yerel yönetim yerinden yönetimdir. Kentin ihtiyaçlarını yerinden çözme meselesidir. Bizler sadece temsilci olarak burada bulunuyoruz. Sizi temsil ederek, sizin verdiğiniz bütçeyi iyi bir şekilde yöneterek bu bütçeyi döndürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sosyal politikalara ağırlık vereceğiz"

Sosyal belediyecilik anlayışının ve uygulamalarının yaygınlaştırılması için emek harcayacağını ifade eden Aras, "Kent kartın, Muğla Kart uygulamasıyla kapsamını genişletiyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız için. Açlık sınırının altında kalmış emekli maaşı alanlar, evine bir asgari ücret girenler, dar gelirli vatandaşlarımız için uygulama yapacağız. Öğrenciler de bunun içine dahil olacak. Burada ulaşım ücretlerini de Muğla Kart vasıtasıyla destekleyeceğiz. Vatandaşımız, Muğla Kart üzerinden hiç kimseye muhtaç olmadan, kendi belediyesinden, kendi verdiği vergisiyle, kendi seçtiği yönetimiyle hiç kimseye muhtaç olmadan boyun eğmeden gelip aylık kartına yüklenecek parayla bu ihtiyaçlarını giderecek. Bizim hizmet anlayışımız budur. Son dönemde ülkenin geldiği ağır ekonomik şartlarda belediyelerin sosyal belediyeciliğe ciddi bir zaman ve bütçe ayırması gerekiyor. Emek ayırması gerekiyor. O yüzden sosyal politikalara ağırlık vereceğiz" diye konuştu. - MUĞLA