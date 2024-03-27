CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Aras, Dalaman\'da Mahalle Buluşmaları Gerçekleştirdi

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim çalışmaları kapsamında Dalaman'ın Gürköy ve Kargınkürü Mahallesi sakinleriyle buluştu. Atatürk ve Seyfettin İnce Caddelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Aras, mahalle buluşmalarında bölge halkının sorunlarını dinledi.
Aras, kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken, Muğla'ya hizmet etme şansı yakaladıklarını ifade ederek, bölgenin içme suyu sorununu çözme sözü verdi. Mahalle buluşmalarında Aras'a CHP Dalaman Belediye Başkan Adayı Sezer Durmuş ve CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan eşlik etti.
CHP Muğla Belediye Başkan Adayı Aras, bölgenin sorunlarını bildiklerini ve çözüm üreteceklerini söylerken, "Ben artık böyle büyükşehir, küçük şehir ayrımını ortadan kaldırdım. İmkan varsa hepsi birleştirilir. İlçe belediyesiymiş, büyükşehir belediyesiymiş, devletmiş bütün imkanları birdir, devlet bir bütündür. Belediyesi ayrı, kaymakamlığı ayrı, bakanlığı ayrı olmaz. Son yıllarda bunları yaşıyoruz. Vatandaşların verdiği vergiyle oluşan devlet bütçesi, kurumlar tarafından yönetilir. Ayrı gayrı olamaz. Ayrımcılık yapılamaz. Biz yapmıyoruz" dedi.
"Refakatçi evi yapacağım"
Artan ekonomik krizle birlikte düşen alım gücüne vurgu yapan Aras, sosyal belediyeciliğin tam da bu zamanlarda yapılması gerektiğine dikkat çekti. Aras, "Buradan bir hastanızı Muğla'ya hastaneye getirseniz sizler otelde kalmak zorunda kalacaksınız. Otel paralarından haberiniz var mı? O yüzden eğer belediyecilik yapacaksak, oraya gelen o hastanın, canı burnunda olan insanın derdini çözmemiz lazım. O yüzden bir tane refakatçi evi yapacağım Muğla'da. Muğla'nın her bölgesinden gelen hastası olan vatandaşlarımız gelecek orada belediye imkanlarıyla hastasına refakat edecek. Çocuklarımız üniversiteye geliyorlar. Şimdi ev kiraları olmuş ateş pahası. Geçen gün Kötekli'ye bir öğrenci evine gittim kiralardan, faturalardan şikayetçiler. Bize yardım edin dediler. Ben de dedim ki tamam arkadaşım. Ben belediye yurdunu yapacağım. Gürköy'den bir çocuğumuz üniversiteyi kazansa kırk kere düşürür ailesi. O yüzden yurdu da oraya yapıp en azından oraya gelen öğrencilerimizi daha rahat bir ortamda eğitimlerini sağlamasını da gerçekleştirmek zorundayız. Bu ekonominin bu kadar bozuk olduğu bir ortamda vatandaşların en azından biraz kesesini dokunacak bazı çalışmalar yapmak zorundayız" dedi.
Her ilçeye çocuk kreşi
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, çalışan ailelerin çocukları için de her ilçeye kreş yapacaklarını belirterek, "Ben Bodrum'da 5 tane kreş yaptım. Ailelerin dışarıda verecekleri kreş parasının üçte birinden daha az ödüyorlar. Çocuklar güvende. Böyle yatırımları arttıracağız. Bodrum'da yaptık, Dalaman'a hemen yapacağız ama 13 ilçede aynı anda çalışmalara başlayacağız. Memleketin kaynaklarını buralara harcamamız lazım. Çar-çur etmeden, israf etmeden, bir kör kuruşu boğazımızdan geçirmeden hizmet edersek görevimizi yapmış oluruz" dedi. - MUĞLA
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