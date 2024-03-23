CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Aras Köyceğiz\'de Buluştu

Politika

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras Köyceğiz'de üretici çiftçilerle, kamyoncularla, taksicilerle, dolmuşçularla, Köyceğiz çarşı esnaflarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve vatandaşlarla buluştu.

Seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri aktaran Aras, mevcut sorunlara karşı çözüm önerilerini açıkladı. Altyapı, su, yol büyükşehirle ilgili toplu ulaşım konularına hakim olduklarını söyleyen Aras, "Köyceğiz'deki sorunlara da hakimiz. Yatırımlarımızı eşit bir şekilde planlayacağız. Hiç kimseye karşı bir ön yargımız yok. Bize oy vermiş vermemiş bunlara girmeyiz" dedi.

"Ürünlerin pazarlanması için hal yapacağız"

Köyceğizli üreticilerin ürünlerinin pazarlanmasına katkı sunacaklarını açıklayan Aras, "Hal konusunu önemsiyoruz. Ortak bir hal yapıp sizleri simsarların eline terk etmeyeceğiz" diyen Aras, "Yetki alanımızda sulama kanalı var. Bu kanallara gereken bakımı yaptıracağım ben. Büyükşehir olarak bu sorumluluğu üstümüze alırız. Bakımını yaptırtırız. Mandalina, portakal, portakal çiçeği festivali. Portakal çiçeği festivalini Adana'da çok güzel yapıyorlar. Bunların pazarlaması önemli. Zincir marketlere bunları vermemiz lazım. Hal üzerinden ya da kooperatif üzerinden onları oraya satarız. Portakal çiçeğinden de Köyceğiz mandalina portakal kolonyası yapılabilir. Bodrum'da bunu yaptık ve ciddi bir gelir oldu Bodrumlular için" ifadelerini kullandı.

"Korunması gereken bir gölümüz var"

Çiftçiliğe, üretime verilen emeğin karşılığının alınamadığını ifade eden Aras, "Bu kadar turizm potansiyeli olan bir kentte eğer ürettiğimizi satamıyorsak, değerini bulup da satamıyorsak, bunda da sıkıntı var demektir. Bizim merkezi hükümet konusunda da bir endişemiz yok. Herkese ulaşabilecek durumdayız. Herkesle ilişki kuracak durumdayız. Korunması gereken gölümüz var. Atık su arıtma tesislerinin önemi burada aciliyet açısından birinci sırada. Yani kesinlikle kontrolsüz atık suyu göle bırakamayız" diye konuştu.

"Çiftçilerimize gereken desteği vereceğiz, kaynak oluşturacağız"

Bakanlıkların yapması gereken işleri belediyelerin yaptığını söyleyen Aras, "Mümkün olduğu kadar belediyenin temizlik hizmetleri, altyapı, su, kanalizasyon, yol, ulaşım gibi temel hizmetlerini şu son ekonomik ortamda yapabilmek için bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor. Bizler yerel yönetimler olarak tarıma destek vereceğiz. Burada çiftçilerimiz var. Kesinlikle destek vereceğiz. Mazot desteği için ben kaynak bulacağım. Her kaynağı da çiftçiyle paylaşacağım ki üretim olsun. Burada acilen bir hal projesini çizip devreye sokarız. Çünkü bu ürün, şu güzelim Allah'ın bize olan lütfu olan bu ürün değerlendirilmek durumunda" dedi.

"Ulaşım esnafını da vatandaşı da mağdur etmeyeceğiz"

Ulaşım esnafının sorunlarını dinleyen Aras, ücretsiz ulaşım konusunda vatandaşı mağdur etmeden esnafın sorunlarını çözeceklerini ifade etti. Aras, "Burada mağdur olan vatandaşlarımız varsa, esnafımız varsa onlarla ilgili yeniden bir çalışmaya ben hazırım, oda başkanlarımla beraber. Vatandaşımızın da kamunun da esnafımızın da zarar görmeyeceği daha rahat toplu ulaşımdan faydalanabileceği ve esnafımızın da bu konuda rahat edebileceği bir çözüme ulaşırız. Ruhsatsız taksi durakları sorununu çözüme kavuşturacağız. Oturup konuşarak bu işi çözeriz. Taksi bekleme yerleri var. Buralarda ruhsatsız duraklarımızın olduğunu biliyoruz. Odamızla beraber çalışarak bir sıkıntı varsa bekleme yerlerinde ya da duraklarda bunu da çözeriz" diye konuştu. - MUĞLA