CHP MYK, yerel seçimleri ekonomik gelişmeler üzerinden ele aldı - Son Dakika
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CHP MYK, yerel seçimleri ekonomik gelişmeler üzerinden ele aldı

Son Güncelleme: 16.08.2023 07:39

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), önceki gün düzenlediği toplantıda yerel seçimleri yaşanan ekonomik gelişmeler üzerinden ele aldı. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına 'Seçim yatırımları için yine bütçede olmayan yardımlara başladılar. Hep sahada olun. Ve bu konuda halkı bilinçlendirin. Sıkıntıları anlatın' talimatı verdiği öğrenildi. CHP MYK'nın toplantısında ayrıca kışın ekonomide daha büyük zorluklar yaşanacağına yönelik değerlendirmeler yapıldığı, seçim sonrası başlayan yenilenme süreci kapsamında yapılan tüzük çalışmalarının ele alındığı ve tüzükle ilgili görüşlerin toplanacağı belirtildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), önceki gün düzenlediği toplantıda yerel seçimleri yaşanan ekonomik gelişmeler üzerinden ele aldı. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına "Seçim yatırımları için yine bütçede olmayan yardımlara başladılar. Hep sahada olun. Ve bu konuda halkı bilinçlendirin. Sıkıntıları anlatın" talimatı verdiği öğrenildi.

"KIŞIN EKONOMİDE BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞANACAK"

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun önceki gün gerçekleşen toplantısında üyelerin kışın ekonomide daha büyük zorluklar yaşanacağına yönelik değerlendirmeler yaptığı belirtildi.

"SEÇİM İÇİN BÜTÇEDE OLMAYAN YARDIMLARA BAŞLADILAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "Seçim yatırımları için yine bütçede olmayan yardımlara başladılar. Hep sahada olun. Ve bu konuda halkı bilinçlendirin. Sıkıntıları anlatın" dediği öğrenildi.

TOPLANTIDA TÜZÜK ÇALIŞMALARI DA ELE ALINDI

Öte yandan toplantıda CHP'nin seçim sonrası başlayan yenilenme süreci kapsamında yapılan tüzük çalışmalarının da ele alındığı belirtildi.

TASLAK METNİ KILIÇDAROĞLU PAYLAŞACAK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre partililerden 10 Eylül'e kadar tüzükle ilgili görüşlerin toplanacağı aktarılırken, ondan sonraki süreçte toplanan görüşlerden bir taslak metin hazırlanacağı, bu metni de kamuoyuyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşacağı belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika
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Son Dakika Politika CHP MYK, yerel seçimleri ekonomik gelişmeler üzerinden ele aldı - Son Dakika


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