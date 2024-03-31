CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir\'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme

Politika

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, elde edilen seçim sonuçlarının herkesin başarısı olduğunu söyleyerek " Türkiye'de çok önemli bir mesaj verildi. Bu seçimin kazananı Türkiye oldu. Bursa oldu, Nilüfer oldu" dedi.

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, seçim sonuçlarını FSM'deki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde takip etti. Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan vatandaşlar ve partililer de coşku içinde sonuçları takip etti.

Sonuçların netleşmeye başlaması üzerine Seçim Koordinasyon Merkezi'nde önünde toplanan coşkulu kalabalığa seslenen Şadi Özdemir, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti. Bu süreçte büyük emek harcayan, kadın kollarından gençlik kollarına bütün parti örgütüne, her zaman yanında olan eşi Nuray Özdemir, oğlu Cem Özdemir ve gelini Nehir Özdemir'e, hep yanında olan gönüllülere de teşekkür eden Şadi Özdemir artık yeni bir dönemin başladığını söyledi. Özdemir konuşmasına şöyle devam etti: "Sandık sonuçlarının henüz tamam açıklanmadı ancak şimdiye kadar yapılan açıklamalara göre büyük bir farkla öndeyiz. Bu seçimde çocuklar kazandı, gençler kazandı, kadınlar kazandı, yaşlılar kazandı, engelliler kazandı, can dostlarımız kazandı. Kısaca tüm Nilüfer kazandı. Bugünden sonra bana oy veren vermeyen herkesin başkanıyım. Nilüfer'de sen ben yok, biz varız, biz Nilüferiz çünkü Hepinizi gönülden kucaklıyorum Bu başarıya birlikte var ettik, omuz omuza vererek zafere ulaştık. Birlikte çok çalıştık, çok mücadele ettik. Bu mutluluğu yaşamayı hak ettik." Asıl görevin de bundan sonra başladığını söyleyen Özdemir, " Nilüfer için yapacak çok işimiz var. Kentimizi ortak akılla, birlikte yöneteceğiz. Artık yepyeni bir eşikteyiz. Yeni yollar bulacak, yeni sözler sarf edecek, yeni ve güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.

Nilüfer'de bazı şeylerin değişmeyeceğini de ifade eden Şadi Özdemir " Nilüfer'e özgürlüklerimiz, insan hakları, dayanışmamız, çok sesliliğimiz değişmez. Nilüfer'imizi daha güvenli, daha yeşil, daha engelsiz, daha dayanışmacı, daha katılımcı yapmak için yola çıkıyoruz. Bugünden itibaren her şey çok daha güzel olacak" dedi. - BURSA