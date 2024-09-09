CHP\'nin 101. kuruluş yıl dönümü Köşk\'te kutlandı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla CHP Köşk İlçe Başkanlığı tarafından Kent Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi. Kutlama törenine İlçe Başkanı Mehmet Güldenk, Köşk Belediye Meclis Üyeleri ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, çelenk sunumun yapıldığı törende konuşan CHP Köşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk, 101 yıllık CHP'nin demokrasi mücadelesinin bir asırdır devam ettiğini söyledi.

Güldenk açıklamasında " Türkiye Cumhuriyeti'nin, ilk partisi Halk Fırkası ile başlayan demokrasi mücadelesi bizlerle bugün devam ediyor. Geçmişimizden aldığımız güçle, özgürlük ve demokrasiyi savunarak emin adımlarla yürüyoruz. Partimizin kurucusu başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş partililerimizi saygı ve minnet ile anıyoruz" dedi. - AYDIN