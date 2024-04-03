CHP'nin adayı Ömer Özalp, Taşova Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'nin adayı Ömer Özalp, Taşova Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP\'nin adayı Ömer Özalp, Taşova Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 44 yıl sonra belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ömer Özalp mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Özalp, 'Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz' dedi.

03.04.2024 17:30  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 44 yıl sonra belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ömer Özalp mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Özalp, "Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz" dedi.

Taşova'da 1977 yılında yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Kadir Torun ile belediye başkanlığını kazanan CHP, 47 yıl sonra aynı sevinci yaşadı. Mazbatasını alan Ömer Özalp Taşova Belediyesi önünde zaferini kutladı.

Vatandaşlarla birlikte dua eden Belediye Başkanı Özalp, "İlçemizde 10 yıldır belediye başkanlığı yapan başkanımız Bayram Öztürk'e hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz hiç eleştirel muhalefetlik yapmadık. Hep önerilerle geldik" diye konuştu. Kendisine teşekkür ettiği önceki başkan AK Parti'li Bayram Öztürk'ten görevi devralan Ömer Özalp, "Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz. Takıldığımız her yerde birlikte istişareler yapabilecek bir başkanımızdı" şeklinde konuştu.

Özalp'i kutlayan Bayram Öztürk, "Sevinmek en doğal hakkınızdır. Üzülmek benim için geçerli değildir. Taşova'yı belli bir mesafeye getirdik. Bizim bıraktığımız noktada yeni başkanımızı bundan sonra yapacaklarında doğru yaptığı sürece destekleme noktasında mükellefiz. Taşova'da kim taş üstüne taş koyuyorsa Allah ondan razı olsun. Biz onun yanındayız" ifadelerini kullandı.

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol da Ömer Özalp'ı tebrik etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

Ömer Özalp, Amasya, Özalp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin adayı Ömer Özalp, Taşova Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:22 Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa çıkmayacak Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa çıkmayacak
16:08 Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
15:57 Van’da mazbatayı alan AK Partili başkana ailesinden tepki geldi Van'da mazbatayı alan AK Partili başkana ailesinden tepki geldi
14:26 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
14:12 İstanbul Adliyesi karıştı Van’daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti İstanbul Adliyesi karıştı! Van'daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti
17:02 İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı
15:04 Trabzonspor’dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin
14:26 Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye çalışanlarıyla vedalaştı: Borçsuz bir belediye bırakıyorum Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye çalışanlarıyla vedalaştı: Borçsuz bir belediye bırakıyorum
14:11 AK Partili Hüseyin Çelik’ten Van’daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir AK Partili Hüseyin Çelik'ten Van'daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir
14:11 Survivor Turabi’den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın Survivor Turabi'den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın
13:30 Van’da mazbata gerilimi sürüyor Protestolara katılan Erkan Baş’a polisten gazlı müdahale Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale
11:58 Gaziosmanpaşa’da sayım gerginliği AK Parti ve CHP’liler birbirine girdi Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 17:56:13. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'nin adayı Ömer Özalp, Taşova Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement