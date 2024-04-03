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CHP'nin adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanı oldu - Son Dakika
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Politika

CHP'nin adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanı oldu

CHP\'nin adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanı oldu

Amasya'da yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'nin adayı Turgay Sevindi, belediye başkanlığını kazandı ve mazbatasını alarak görevine başladı. Sevindi, 44 yıl sonra CHP'nin Amasya Belediyesi'ni kazanmasının ardından vatandaşlarla birlikte dua etti ve zorlu bir görevi üstleneceğini belirtti. Önceki başkan MHP'li Bayram Çelik'ten görevi devralan Sevindi, herkesi gülümseten bir belediye anlayışıyla çalışacaklarını ifade etti.

03.04.2024 13:46  Güncelleme: 13:49
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Amasya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Turgay Sevindi mazbatasını alarak görevine başladı.

CHP'nin 44 yıl sonra kazandığı Amasya Belediyesi'nin önünde vatandaşlarla birlikte dua eden Belediye Başkanı Sevindi, "44 yıllık özlemimize son verdik. Bundan sonraki işimiz daha zor. Biz 110 bin nüfuslu bu kentin belediye başkanı olacağımızı her zaman söyledik. Bunu gerçekleştireceğime söz veriyorum" dedi.

Kendisine teşekkür ettiği önceki başkan MHP'li Bayram Çelik'ten görevi devralan Turgay Sevindi, "Bu şehre daha çok gülen göz yakışıyor. Herkesi gülümseten bir belediye anlayışıyla herkesi kucaklayacağız" diye konuştu.

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 1977-1980 yılları arasında Amasya Belediyesi'ni yöneten A. Gündüz Türem, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ile Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp de Sevindi'yi tebrik etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'nin adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanı oldu - Son Dakika

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