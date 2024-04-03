Amasya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Turgay Sevindi mazbatasını alarak görevine başladı.
CHP'nin 44 yıl sonra kazandığı Amasya Belediyesi'nin önünde vatandaşlarla birlikte dua eden Belediye Başkanı Sevindi, "44 yıllık özlemimize son verdik. Bundan sonraki işimiz daha zor. Biz 110 bin nüfuslu bu kentin belediye başkanı olacağımızı her zaman söyledik. Bunu gerçekleştireceğime söz veriyorum" dedi.
Kendisine teşekkür ettiği önceki başkan MHP'li Bayram Çelik'ten görevi devralan Turgay Sevindi, "Bu şehre daha çok gülen göz yakışıyor. Herkesi gülümseten bir belediye anlayışıyla herkesi kucaklayacağız" diye konuştu.
CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 1977-1980 yılları arasında Amasya Belediyesi'ni yöneten A. Gündüz Türem, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ile Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp de Sevindi'yi tebrik etti. - AMASYA
Son Dakika › Politika › CHP'nin adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanı oldu - Son Dakika
Ayvalık ilçesinde yapılan yerel seçimlerde Belediye Başkanı Mesut Ergin ve CHP'li meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Ergin, seçim sonrası yaptığı konuşmada herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağını vurguladı ve Ayvalık için en iyi hizmeti vereceklerini söyledi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bağımsız olarak seçilen Hüseyin Dündar, mazbatasını teslim aldı ve görevine başladı. Dündar, hizmet odaklı bir anlayışla Çarşamba ilçesine hizmet etmeyi hedefliyor.
AK Parti'den seçilen Bayram Taşkın, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Taşkın, Battalgazililere teşekkür ederek hizmet dönemine başlayacaklarını belirtti. Yüzde 55,86 oy alarak en yüksek oyu elde eden Taşkın, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde doğdu ve uzun yıllar avukatlık yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, mazbatasını alırken yaptığı açıklamada, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümünde göreve başladığını belirtti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Ali Erdoğan, Köyceğiz Belediyesinde Belediye Başkanlığı görevini devraldı.
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu. Olay jandarma ekipleri tarafından inceleniyor.
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