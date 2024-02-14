CHP'nin Aliağa Merkez Seçim Ofisi Açıldı - Son Dakika
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Politika

CHP'nin Aliağa Merkez Seçim Ofisi Açıldı

CHP\'nin Aliağa Merkez Seçim Ofisi Açıldı

CHP'nin Aliağa Merkez Seçim Ofisi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve Aliağa Belediye Başkan adayı Çağatay Güç katıldı. Tugay, Aliağa'da esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiğini belirtti. Aliağa'nın daha iyi yönetilmeyi hak ettiğini vurgulayan Tugay, CHP'nin Aliağa'yı kazanabileceğini söyledi.

14.02.2024 10:30
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CHP'nin Aliağa Merkez Seçim Ofisi, düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ile Aliağa Belediye Başkan adayı Çağatay Güç de katıldı.

Cemil Tugay, burada yaptığı konuşmada, Aliağa'da esnaf, muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de kendisini aradığını ve "Nasıl durum?" diye sorduğunu aktaran Tugay, "(Aliağa bizim, geliyoruz) dedim. İnşallah 1 Nisan'da Çağatay Güç ile uyanacak Aliağa. Biz Aliağa'yı ileriye götürmek istiyoruz." dedi.

Aliağa'nın daha iyi yönetilmeyi hak ettiğini kaydeden Tugay, şunları kaydetti:

"'Aliağa'yı kazanmanız zor' diyorlar. Ben de 'Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz istersek kazanırız' diyorum. Sizden ricam hiç kimsenin yalanlarına inanmayın, kendinize, partimize ve altı okumuza inanın. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran partidir, Atatürk'ün partisidir. Kuvayımilliye Hareketi ile beraber bu ülke düşmandan temizlenebildiyse, özgür ve bağımsız bir cumhuriyet olabildiyse, Aliağa'daki seçimi kazanmak bizim için ne kadar zor olabilir? Asla inancınızı kaybetmeyin, başınızı öne eğmeyin ve bütün Aliağalılara deyin ki; 'Önümüzdeki 5 yıl belediyecilik için, akıl için, halk için, ahlak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına oyunuzu verin içiniz rahat olsun'"

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP'nin Aliağa Merkez Seçim Ofisi Açıldı - Son Dakika
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