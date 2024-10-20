CHP'nin Eğitim Zirvesi: Çağdaş Eğitim Vurgusu

Politika

CHP'nin Eğitim Zirvesi sonuç bildirgesinde, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış, çağdaş Cumhuriyet yurttaşları yetiştirmenin hedeflendiği belirtilerek, "Hedefimiz, laik, bilimsel, nitelikli, kamusal, parasız, adil, eşitlikçi bir eğitim olacaktır." ifadesi kullanıldı.

CHP tarafından, Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde düzenlenen Eğitim Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildirgede, Türkiye'nin uzun süredir, hukuksuzluk, yoksulluk ve açlıkla mücadele ettiği, AK Parti'nin, 22 yıllık iktidarı boyunca eğitim alanında yıkım yarattığı iddia edildi.

Çocukların iyi eğitim alamadığı, öğretmenlerin kötü koşullarda yaşamaya çalıştığı kaydedilen bildirgede, nitelikli eğitim ortamının hem içerik hem de fiziksel olarak sağlanamadığı savunuldu.

Bildirgede, partinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yönelik eğitim politikalarının, akademisyenler, uzmanlar, uygulayıcılar ve partililerin bilgi, deneyim ve görüşleri doğrultusunda, katılımcı bir yaklaşımla hazırlanacağı bildirildi. Çalışma gruplarının ortaya koyacakları politika önerilerinin ocak ayında yapılacak bir başka eğitim zirvesinde son halini alacağı ifade edilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Eğitim, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de dediği gibi, en öncelikli alanlarımızdan biridir. Partimiz, AKP'nin itaatkar ve kanaatkar nesil yetiştirme projesine karşın, 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller yetiştirme hedefiyle hareket etmeye devam edecektir. Hedefimiz, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış, çağdaş Cumhuriyet yurttaşları yetiştirmektir. Hedefimiz, laik, bilimsel, nitelikli, kamusal, parasız, adil, eşitlikçi bir eğitim olacaktır."