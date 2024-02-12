CHP'nin İzmir'i emanet ettiği Cemil Tugay, aylardır maaş alamayan işçileri tehdit etti - Son Dakika
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Politika

CHP'nin İzmir'i emanet ettiği Cemil Tugay, aylardır maaş alamayan işçileri tehdit etti

Karşıyaka Belediyesi'nde aylardır maaş alamadıkları için eylem yapan işçiler, Karşıyaka Belediye Başkanı ve CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay tarafından tehdit edildi. İşçileri idari işlem yapmakla tehdit eden Tugay, "AKP'nin ekmeğine şu anda yağ sürüyorsunuz" dedi.

12.02.2024 15:10  Güncelleme: 15:36
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İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı ve CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, aylardır maaş alamadığı için eylem yapan belediye işçilerini herkesin önünde idari işlem yapmakla tehdit etti.

"SİZE İDARİ İŞLEM YAPACAĞIM"

İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan ve aylardır maaş alamayan işçiler eylem yaptı. İşçilerin eylemlerine en sert tepki Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi. İşçilere sert sözlerle yüklenen Tugay, "Size idari işlem yapacağım. Buradaki çalışanlar için iyi bir şey yapmıyorsunuz. AKP'nin ekmeğine şu anda yağ sürüyorsunuz" dedi.

"POLİSE ŞİKAYET EDİN"

İşçilerin eylemlerine yönelik idari işlem yapacağını söyleyen Tugay'a işçilerden yanıt gecikmedi. Maaşını alamayan ve tehditlere rağmen geri adım atmayan işçilerden biri, Başkan Tugay'ın tehdidine "Tamam beni polise şikayet edin, avukata verin, sıkıntı yok" sözleriyle yanıt verdi.

CHP\'nin İzmir\'i emanet ettiği Cemil Tugay, aylardır maaş alamayan işçileri tehdit etti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Selim Kayisi: Ne yani sen maaşını ödemeyeceksin sonra da Ak Partinin ekmeğine yağ sürüyorsunuz olacak. Ne farkın kaldı Ak partili başkanlardan? Ayıptır yaa. İzmir Karşıyaka'da olsam bu adama oy vermezdim. hem suçlu hem de güçlü. 256 10 Yanıtla
  • Hatice Demirci: HER ŞEYE YORUM YAPAN YORUMCULAR NEREDE 177 22 Yanıtla
  • enver balkan: İzmir için bunu söyleyeceğime ihtimal vermezdim fakat, "bu seçim İzmirli, İzmir için bir sürpriz yapacak gibi geliyor" 172 17 Yanıtla
  • Snrdyn: Maaşları odemeyerek bu fırsatı sen veriyorsun Sen başkan seçilecek sin diye kimse bedava çalışmaz 145 10 Yanıtla
  • Seyyidali Can: Ne olursa olsun chp kazanır. Chp rizede kazandığı gün akp de izmir de kazanma ihtimali olur. 42 72
  • guvenlik office: Bir İzmirli Ata Sözü Derki ! Sokaklarımız Çöp içindede kalsa Yine CHP ye Oy veririm. Çeşmelerimizden Balçık Aksada Yine CHP ye Oy veririm. Cadeelerimiz Tarla Yolu gibi olsada Yine CHP ye Oy veririm. İşcimizin Hakkı Yensede Emekçi Ezilsede Yine CHP ye Oy veririm. Neden Mi ? Çünkü Ben AYDIN BİR İNSANIM ... 69 14 Yanıtla
  • Kadir Can: Bunlara layiksiniz beter olun adamlar ceketimizi koysak bu koyunlar bizi seçecek diyor zaten Atatürk kullanarak milletin zaaflarindan yararlanıyor hizmet geldimi yok maaş yok 51 11 Yanıtla
  • guvenlik office: yorum yapıyozda ya yöneticiler uyuyor yada kısıtlamadan geçmıyor malsef yazdıklarımız havada kalıyor yoksa neler yazdık :) 24 1
  • Kadir Can: O işi cehpeli baskanlar daha iyi yapar ne farkin kaldı akp li başkanlardan yazmış 15 3
  • Erdogan Metin: İnlerinde uzaktan sadece bakıyor lar:)) 12 0
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Son Dakika Politika CHP'nin İzmir'i emanet ettiği Cemil Tugay, aylardır maaş alamayan işçileri tehdit etti - Son Dakika


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