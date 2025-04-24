CHP\'nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı

Kurultay delegeleri Hatip Karaarslan ve Yılmaz Özkanat tarafından, CHP'nin 6 Nisan'da düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için dava açıldı. Delegeler Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçede kurultayın iptalini istedi. "Amacımız, partimizi yeniden hukuk zeminine çekmek, meşruiyetin ve adaletin sesi olmak ve CHP'yi tarihine ve kurucularına yakışır şekilde temsil etmektir" ifadelerinin yer aldığı dilekçede 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayın iptaline yönelik davanın da bu dosyayla birleştirilmesi istendi.