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CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık istifa etti - Son Dakika

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık istifa etti

02.01.2022 10:43
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, çocuklarının CHP'ye ait araçta sentetik uyuşturucu ile yakalanmalarının ardından görevinden istifa etti.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, çocuklarının CHP'ye ait araçta sentetik uyuşturucu ile yakalanmalarının ardından görevinden istifa etti.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, önceki gün partiye ait arabada uyuşturucu madde ile yakalandı. Metin Tamer Aşık'ın uyuşturucu ticaretinden, Çetin Aşık'ın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi. Konunun basında yer almasının ardından istifasını duyuran Mehmet Aşık, yaptığı yazılı açıklamada, il başkanlığına ait minibüsü parti binasının yakınlarında park yeri olmadığı için kendi evlerinin önüne park ettiklerini belirtti.

Olayın yaşandığı gün, oğullarının minibüsün anahtarını kendisinden izinsiz alıp yaşanan çirkin olaya sebebiyet verdiklerini ifade eden Aşık, "Çocuklarım, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır. Bu olayın sorumluluğunu alarak siyasi ahlakım, ilkeli duruşum ve en ufak bir hatayı kabul edemeyeceğimden, makamdan güç alarak siyaset yapan bir kişi değil tam tersine bulunduğum makamın sorumluluğunu taşıyan bir yönetici olarak CHP İl Başkanlığı görevimden 31 Aralık 2021 Cuma gününden itibaren istifa etmiş bulunuyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştığım benden desteğini esirgemeyen il yönetim kurulu üyelerine, ilçe başkanları ve yöneticilerine, disiplin kurulu üyelerine, il, ilçe kadın ve gençlik kollarına, İl Genel Meclis, Belediye Meclis Üyelerine, yol arkadaşlarıma, partililerimize, yerel basın dürüst ve namuslu temsilcilerimize ve Osmaniyeli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi partimin bir neferi olarak çalışmalarına katılacağım" dedi.

Ne olmuştu?

30 Aralık günü polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan CHP Osmaniye İl Başkanlığına kayıtlı 80 HH 110 plakalı minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, araçta bulunan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Çetin Aşık ve kardeşi Metin Tamer Aşık, gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - OSMANİYE

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Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Aşık, Osmaniye, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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