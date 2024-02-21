CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, çöp poşeti dağıtımıyla takdir topluyor - Son Dakika
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Politika

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, çöp poşeti dağıtımıyla takdir topluyor

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, çöp poşeti dağıtımıyla takdir topluyor

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, çevreci bir ilçe için çöp poşeti dağıtımı yaparak vatandaşların takdirini kazanıyor. Çalışmalar seçimlerden sonra da devam edecek.

21.02.2024 13:47  Güncelleme: 13:51
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DENİZLİ(İHA) – CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçim kampanyası kapsamında çöp poşeti dağıtımı takdir toplaması üzerine çalışmalarına devam ediyor.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçim kampanyası çalışmalarına devam ediyor. Aday Ertemur, çevreci bir ilçe için çöp poşetini henüz aday iken dağıtmaya başlaması vatandaştan takdir toplamıştı. Ertemur'un projesi güzel geri dönüşler almasıyla, çalışmalarına devam ediyor. CHP Pamukkale İlçe Gençlik Kolları, Ertemur'un başlattığı çöp poşeti dağıtımını devam ettiriyor. Esnaflara ve evlere çöp poşeti dağıtan gençler, seçimlerin ardından çöp poşeti dağıtımının devamlı olacağının mesajını verdi.

Verdiği sözlerin arkasında olduğunu söyleyen Aday Ertemur; "Biz vaat etmiyoruz, yapıyoruz. Vatandaşımızın alamadığı hizmetlerden biri de çöp poşeti idi. Bizim yönetimimizde tutulmayan sözlerin yerini, hayat bulan projeler alacak. Pamukkale halkımız daha iyisini hak ediyor. CHP Pamukkale Gençlik Kolları'mızın değerli üyeleri çöp poşeti dağıtımımızı sürdürüyor. Tüm Pamukkale'ye derman belediyecilik anlayışımızı yaymaya başladık. Kırsalından, merkezine temiz bir Pamukkale için adaylık sürecimizde başladığımız girişimimiz seçim sonrasında tam anlamıyla gerçekleşecek. Gönülleri birleştirmeye, Pamukkale'yi değiştirmeye olan inancımız, azmimiz gün geçtikçe artıyor. Hizmet için geliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, çöp poşeti dağıtımıyla takdir topluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, çöp poşeti dağıtımıyla takdir topluyor - Son Dakika
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