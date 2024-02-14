CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Meslek Odalarını Ziyaret Ediyor

Politika

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Pamukkale'yi ortak akılla yönetmek adına meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek projelerini anlatmaya, görüş ve önerileri dinlemeye devam ediyor.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçim çalışmaları çerçevesinde Denizli'nin önde gelen meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyor. Ertemur'un ilk durakları Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Denizli Ziraat Odası ve Denizli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği oldu.

Esnafın yaşadıkları sorunların farkında olduklarını söyleyen Belediye Başkan Adayı Ertemur, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Ertemur'u, Birlik Başkanı Mehmet Ali Erbeği ve yönetimi misafir etti. Ertemur ziyaretinde Pamukkale bölgesinde yaşanan üstyapı çalışmaları nedeniyle esnafın yaşadıkları sorunların farkında olduklarını söyleyerek; "Pamukkale'mizde esnafımızın tamamlanmayan yollardan ve girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. 31 Mart'ta göreve geldiğimizde yol problemini ivedilikle çözeceğiz. Yollarla birlikte kepenkleri de açacağız. Esnaflarımıza vereceğimiz destekler ve hayata geçireceğimiz projelerimizle esnafımız kazanacak, Pamukkale'miz kazanacak." diye konuştu.

"Üreten Pamukkale'yi birlikte inşa edeceğiz"

Ertemur'un bir sonraki durağı Denizli Ziraat Odası oldu. Oda Başkanı Hamdi Gemici ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur; "Pamukkale'mize hizmet için geliyoruz. Pamukkale'mizde girdi maliyetlerini azaltmak ve ürünlerimizin katma değerlerini artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaları ortak akıl ile yürüteceğiz. Ziyaretimizde tarımın sorunlarını konuştuk, çözüm önerilerimizi anlattık. Beklentileri dinledik. Pamukkale'mizde tarım ve hayvancılık hak ettiğini alacak!" dedi.

"Küçükbaş hayvancılığı destekleyeceğiz"

Çalışmalarına ara vermeden devam eden Ertemur'un bir diğer ziyareti de, Denizli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği oldu. Birlik Başkanı Kadir Özdemir ile bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, küçükbaş hayvan üretiminin Pamukkale için önemine dikkat çekerek; "Küçükbaş hayvancılığın bölgemizde kalkınması adına projelerimizi konuştuk. Taleplerini dinledik. 'Gönüller Birleşir Pamukkale Değişir' diyerek çıktığımız bu yolda küçükbaş hayvancılık alanında vereceğimiz desteklerle üreticimiz kazanacak" açıklamasında bulundu. - DENİZLİ