DENİZLİ(İHA) – CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, sokak hayvanları için 4 önemli projenin detaylarını paylaştı.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, projelerini açıklamaya devam ediyor. Ertemur, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik geliştirdikleri 4 önemli projenin detaylarını açıkladı. Ertemur, bu projelerin seçimin ardından öncelik verecekleri projeler arasında yer alacağını söyledi. Aday Ertemur, "Sokak hayvanları bizim can dostumuz. Onları korumak en önemli görevlerimizden biri. 4 Önemli projemizle bunu gerçekleştireceğiz. Pamukkaleli vatandaşlarımız gibi sokaktaki can dostlarımız da yok sayıldı. Biz bu anlayışı da değiştireceğiz. Göreve gelmemizin ardından önceliklerimiz arasında can dostlarımız için projelerimiz var" dedi.

"Mama üretim tesisi ve kısırlaştırma merkezi"

Can dostları için hazırladıkları projelerin detaylarını anlatan Aday Ertemur, "Öncelikle can dostlarımızın iyi beslendiğinden emin olacağız. Hizmete alacağımız mama üretim tesisinin bu sorunu ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. Bir diğer problem ise can dostlarımızın üremesini kontrol altına alınamamasıdır. Bunun için kuracağımız kısırlaştırma merkezi ile can dostlarımızın üremesini kontrol altına alacağız. Hiçbir canlımız ilgisiz kalmayacak" diye konuştu.

"Kameralar sokak hayvanlarımızı da koruyacak"

Sokak hayvanları için yapacakları projelerin bunlarla sınırlı olmadığını belirten Aday Ertemur, "Can dostlarımız için daha çok çabalayacağız. Mama vermek, kısırlaştırma tesisi yeterli değil. Can dostlarımızın yaşam alanlarını oluşturacağız. Hem bizim hem de vatandaşlarımızın ilgilenebileceği alanlar kuracağız. Ayrıca daha önce belirttiğimiz güvenli Pamukkale projemiz kapsamında ilçemizi donatacağımız kameralar sokak hayvanlarımızı da koruyacak. Maalesef can dostlarımıza yönelik olumsuz haberleri duyuyoruz, okuyoruz. Bu vakaları kimler gerçekleştiriyor bilemiyoruz. Bulunamadığı için konu kapanıp gidiyor. Kameralarımız bu sorunun önüne geçecek. Güvenli Pamukkale projemiz hem insanlarımızı hem can dostlarımızı koruyacak" şeklinde konuştu. - DENİZLİ