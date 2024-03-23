CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, spor yatırımlarına vurgu yaptı

Politika

DENİZLİ(İHA) – CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçimin ardından spor alanında yapacakları yatırımlara vurgu yaptı.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçimin ardından spor yatırımlarını belediyenin merkezine alacak. Gençlerin spor yapabileceği tesislerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması adına önemli bir yatırım olacağını vurguladı. Aday Ertemur, spor tesislerini Pamukkale'ye kazandıracaklarını belirterek, "Milli sporcularımız Pamukkale'de yetişecek. İlçemizin dört bir köşesine kazandıracağımız spor tesislerimizle evlatlarımızı spora yönlendireceğiz. Böylelikle evlatlarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız. Pamukkale sporcu kenti olacak" dedi.

"Spor şehri pamukkale'yi hep birlikte oluşturacağız"

Ertemur, gençlerin enerjilerini atmaları adından spor tesislerinin Pamukkale'ye kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Pamukkale'mizde maalesef uyuşturucu, sigara ve alkol kullanım yaşının çok aşağıya düştüğünü görüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri evlatlarımızın enerjilerini atabileceği aktiviteler, spor tesislerinin azlığıdır. Bizim bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için spor tesisi yatırımları, sporcuları destekleyecek programlarımızı hazırladık. Seçimin ardından spor şehri Pamukkale'yi hep birlikte oluşturacağız" şeklinde konuştu.

"Kazandıracağı spor yatırımlarını anlattı"

Yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler veren Ertemur, "Öncelikle en popüler sporlardan olan futbol ve basketbol için FIFA ve FIBA standartlarında sahaları ilçemize kazandıracağız. Ardından spor kompleksi projemizi devreye alacağız. Spor kompleksimizin içinde futbol, basketbol-voleybol, tenis Sahaları, yürüyüş Yolları, e-spor merkezi bulunacak. Amatör spor kulüplerimize ve sporcularımıza ise her sene düzenli olarak malzeme desteği sağlayacağız. Pamukkale'mizde hiçbir sporcumuz imkansızlıklar içinde spor yapmaya çalışmayacak. Ata sporumuzu unutmadık. Denizli'miz nice başarılı güreşçiler yetiştirmiş bir şehirdir. Biz bu geleneğimizi Pamukkale'mizde devam ettireceğiz. Pamukkale Yağlı Güreşleri organizasyonumuzla yeni güreşçiler yetiştirmek istiyoruz. Milli sporcularımız Pamukkale'de yetişecek. İlçemizin dört bir köşesine kazandıracağımız spor tesislerimizle evlatlarımızı spora yönlendireceğiz. Böylelikle evlatlarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız. Pamukkale sporcu kenti olacak" diye konuştu. - DENİZLİ