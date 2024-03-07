CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Turizm Projelerini Açıkladı

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, turizme yönelik projelerini anlattı. Ertemur, turizmde ilk hedeflerinin Pamukkale'de konaklama günlerini artırmak ve Pamukkale'yi ziyaret eden turistleri şehir merkezine çekmek olacağını söyledi. Ertemur; "Dünyanın incisi Pamukkale'ye sahibiz ancak bu durumdan vatandaşımız, esnafımız yararlanamıyor. Biz bu durumu değiştirmeye geliyoruz" dedi.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Pamukkale ve Pamukkaleli vatandaşların refahını artırmak için hazırladığı projeleri açıklamaya devam ediyor. Ertemur, turizm gelirlerini artırmak adına hazırladıkları projelerin detaylarını anlattı. Turizmde ilk hedeflerinin Pamukkale'de konaklama günlerini artırmak ve Pamukkale'yi ziyaret eden turistleri şehir merkezine çekmek olduğunun altını çizdi.
"Tiıny house, Miniatürk ile yeni turizm rotası"
Ertemur turizm için hazırladığı projelerin detaylarını şu şekilde açıkladı: "Pamukkale'mizde turistlerin zaman geçirebilecekleri fırsatlar ortaya çıkarmalıyız. Pamukkale günübirlik ziyaret yeri olmaktan çıkacak. Bunu nasıl yapacağız? Pamukkale'mizin merkezine doğru yeni bir destinasyon rotası oluşturacağız. 'Tiny House' ve 'Miniatürk' projelerimizle Pamukkalemize gelen turistleri şehir merkezine çekeceğiz."
"2 katlı otobüslerle şehir turu"
Pamukkale'nin yıllardır en büyük sorununun; 'Şehre gelen turistin şehir merkezine uğramadan geri dönmesi' olarak tespit ettiklerini söyleyen CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "Pamukkale'mize travertenler, Karahayıt'a sıcak sular için gelen turistlerimizi 2 katlı otobüslerle şehir turu yaptıracağız. Böylelikle şehrimizin diğer güzelliklerini görebilecekler. Böylelikle şehrimizde alışveriş yapabilecekler ve esnafımız kazancak. Ayrıca Laodikya Turizm Günleri projemiz ismimizi dünyaya duyuracak" diye konuştu.
"Organik köy, Yörük kültürü ve tematik sokaklar"
Turizm için çalışmalarının bunlarla sınırlı olmadığını belirten Ertemur; "Turistlerimizi şehir merkezimize çektiğimizde onlara aktiviteler yaptırmamız gerekecek. Bunun için hazırladığımız 'Organik Köy' projemizle turistler üretime dahil olabilecek. Bir Yörük kenti olarak geleneklerimizi yaşatmak adına 'Yörük Kültürü Yaşama ve Yaşatma Köyü' projemizin misafirlerimizin ilgisini çekecek. Bizi tanıyacaklar. Pamukkale'mizin dört bir köşesinde oluşturacağımız 'Tematik Sokaklar' ise görülmeye değer güzellikler olarak gezi rotalarında yer alacak. İşte biz böyle bir Pamukkale hayal ediyoruz ve bunu başaracağız. Önce Pamukkale, önce Pamukkaleli kazanacak" şeklinde konuştu. - DENİZLİ
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