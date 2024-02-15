CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı Sahada Çalışan Üyelere İletişim Eğitimi Verdi

Politika

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından sahada çalışan üyelere yönelik 'İletişim eğitimi' etkinliği gerçekleştirildi. İletişim Eğitimi, PAÜ Öğretim üyesi Doç. Dr. Seher Argun tarafından verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanlığı, sahada çalışan ve çalışmak isteyen üyeleri için Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda 'İletişim Eğitimi' etkinliği gerçekleştirdi. Eğitim, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Argun tarafından verildi. Eğitime CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, CHP Pamukkale Belediye Başkan adayı Ali Rıza Ertemur ve sahada çalışan ilçe örgütü üyeleri katıldı.

'Bu verimli çalışma bizi daha da güçlendirdi'

Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Çoşkun, 'Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Seher Argun'un sunumu ve Pamukkale Belediye Başkan Adayımız Ali Rıza Ertemur'un katılımı ile Cumhuriyet Halk Parti'mizin sahada çalışan değerli üyelerine yönelik 'İletişim Eğitimi' gerçekleştirdik. Değerli hocamıza emeği için teşekkür ederiz. Örgütümüzün saha çalışanları için bu verimli eğitim bizi daha da güçlendirdi.' ifadelerini kullandı. - DENİZLİ