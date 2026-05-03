CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre: "Özkan Yalım oy birliğiyle ihraç edildi"
CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre: "Özkan Yalım oy birliğiyle ihraç edildi"

03.05.2026 14:27
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti disiplin kurulunda oy birliğiyle ihraç edildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Zeynel Emre İstanbul Büyükçekmece'de basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta yaşanan gözaltılara değinen Emre, "576 kişi gözaltına alındı. Bu ülkede emekçi bayramını kutlamak isteyen İstanbullular gaza boğuldu, müdahaleler edildi, bayram zehir edildi. 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak işçilerin hakkıdır. Kimsenin özel bir lütfu değildir. Bu doğrultuda 2023 yılında Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmasının engellenmesini bir hak ihlali olarak kayda düştü. Bu konuda karar verdi. Bu karar bağlayıcı" ifadelerini kullandı.

"Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın oy birliği ile ihracına karar verilmiştir"

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ihracına ilişkin konuşan Emre, "CHP olarak bir yıldan beri çok ciddi bir kara propaganda ile karşı karşıyayız. Çok ciddi yargısal operasyonlarla karşı karşıyayız. Ülkemiz dört bir yanında elde ettiğimiz belediyelere yönelik hukuksuzca operasyon yapılmakta. Bu operasyonlar içerisinde bir tanesi bizi etik olarak rahatsız etti. Bu konuda CHP, ilk MYK toplantısında Uşak Belediye Başkanının oy birliği ile disipline verilmesini kararlaştırmıştı. 2 Mayıs tarihinde olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliği ile ihracına karar vermiştir" diye konuştu. - İSTANBUL

