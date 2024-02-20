CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Lütfü Savaş'ın devam kararı aldı - Son Dakika
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Politika

CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Lütfü Savaş'ın devam kararı aldı

CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Lütfü Savaş\'ın devam kararı aldı

CHP: "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir.

20.02.2024 01:30  Güncelleme: 01:32
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CHP: "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Lütfü Savaş, Hatay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Lütfü Savaş'ın devam kararı aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Lütfü Savaş'ın devam kararı aldı - Son Dakika
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