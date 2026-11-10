CHP PM Üyesi Şimşek Çorum'da CHP'den ayrılanlara parti kurdurulduğunu ileri sürdü - Son Dakika
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CHP PM Üyesi Şimşek Çorum'da CHP'den ayrılanlara parti kurdurulduğunu ileri sürdü

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CHP PM Üyesi Şimşek Çorum\'da CHP\'den ayrılanlara parti kurdurulduğunu ileri sürdü
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CHP PM Üyesi Berhan Şimşek, Çorum İl Başkanlığında gündemi değerlendirip Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 88. yıl dönümünde andı. Şimşek, CHP'nin Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu belirterek partiden ayrılanlara parti kurdurulduğunu ileri sürdü.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Berhan Şimşek, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 88. yıl dönümünde saygı ve özlemle andığını söyledi.

Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti ile CHP'den "benim iki büyük eserim" şeklinde bahsettiğini belirten Şimşek, "Buradan Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve bu hafta içerisinde Erzurum yapacağım. Babamın ocağını da ziyaret edeceğim. Burası sadece Cumhuriyet Halk Partisine ait değildir. Sadece örgüt bekçisidir partinin, seçmenine de ait değildir." dedi.

CHP olarak Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını anlatan Şimşek, "Yetişmiş kadrolarımız var Cumhuriyet Halk Partisinde. Belirli sıkıntılar yaşadık partimizde. Sarsıldık, üzüldük, acılar çektik. Maalesef giden arkadaşlara biz, 'Gidin' demedik. Mutlak butlan tedbirini getirmedik. Değişimci diyen arkadaşlar gitti mahkemelere ve mahkeme kararını verdi." diye konuştu.

CHP'den ayrılanların parti kurmadığını, onlara parti kurdurulduğunu ileri süren Şimşek, "Bütün dert köklü, devlete yön veren, hedef gösteren Cumhuriyet Halk Partisini etkisiz hale getirmekti. Güçleri yetmedi, burada bulunan örgüt ağacı, örgüt arkadaşlarımın sayesinde. Sandılar ki başsız kalacak Cumhuriyet Halk Partisi. Sandılar yok olacağız, gideceğiz. Buradayız ve devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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