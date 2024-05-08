CHP Rize Milletvekili: Yaş çay kilogram fiyatı en az 25 lira olmalı

Politika

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, yaş çay kilogram alım fiyatının en az 25 lira olarak açıklanması gerektiği belirterek, "Bunun altında açıklanmış fiyat, üreticiyi yoksulluğa mahkum etmeye devam etmektir." dedi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin çiftçiyi desteklemek için yeterince kaynak ayırmadığını savundu.

Doğu Karadeniz'in önemli geçim kaynaklarından birinin çay üretimi olduğunu ifade eden Ocaklı, keyifle içilen çayın tarladan bardaklara dolana kadar olan serüveninde büyük bir emek ve iş gücü olduğunu söyledi.

Ocaklı, çay fiyatları açıklanmadan önce hasadın başlamaması gerektiğini belirterek, "Çay fiyatları hala açıklanmadı. İnsanlar kilogramını kaç paraya verdiğini hala bilmiyorlar. İktidara çağrı yapıyoruz; özel sektöre çiftçiyi, üreticiyi mahkum etmeyin. Yaş çay kanunu olmadığı için çiftçiler fırsatçılığa mahkum ediliyor." ifadesini kullandı.

Özel sektörün açıkladığı gibi yaş çayın kilogramının 19 lira olması halinde çiftçinin üretimini sürdürmesinin mümkün olmadığını savunan Ocaklı, "Yasal düzenleme olmadığı için teklif edilebilecek rakamları çiftçinin reddetmesi gibi bir seçeneği yok. Ekmeğin artışı neyse çayın artışının bu olması gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Tahsin Ocaklı, yaş çay kilogram alım fiyatının en az 25 lira olarak açıklanması gerektiği ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunun altında açıklanmış fiyat, üreticiyi yoksulluğa mahkum etmeye devam etmektir. Bu durumda çay üreticisi demokratik gösteri hakkını kullanarak fiyat farkını istemeye devam edecektir. Bugün veya yarın açıklanacağını düşündüğümüz çay fiyatının mutlaka 25 TL'nin altında olmaması karar altına alınmalıdır. Çay üreticisini koruyan, kollayan bir modelleme getirin. Eğer iktidar olarak bunu yapmazsanız bir hafta içinde hazırladığım çay kanunu teklifini Meclis'e getireceğim. Üreticinin yanında olup olmadığınızı çay üreticisi görecektir."