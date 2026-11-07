CHP Sözcüsü Sarı, karar kesinleşirse Özgür Özel'in posterlerinin ineceğini söyledi - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı, karar kesinleşirse Özgür Özel'in posterlerinin ineceğini söyledi

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, mutlak butlan kararı kesinleşirse Özgür Özel'in CHP Genel Merkezindeki fotoğraflarının indirileceği iddialarına ilişkin konuştu. Sarı, mahkemenin Özel'i yok hükmünde kabul ettiğini belirterek karar sonrası posterlerin de indirileceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Müslim Sarı, mahkeme kararının kesinleşmesi halinde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezindeki fotoğrafının indirileceği iddialarına ilişkin, "Mahkeme bu kararını kesinleştirdikten sonra posterlerini de indireceğiz Mahkemenin yok saydığı yerde biz Özgür Özel'de yok sayıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Perşembe günü basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, 'mutlak butlan' kararının kesinleşmesi halinde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezindeki fotoğraflarının indirileceği iddialarına ilişkin konuştu.

Sarı, "Mahkeme yok hükmünde kabul etti. Yani 'Yok' dedi böyle biri. Bu kişi genel başkan hiç olmamıştır dedi. Dolayısıyla bu mahkeme bu kararını kesinleştirdikten sonra posterlerini de indireceğiz Mahkemenin yok saydığı yerde biz Özgür Özel'de yok sayıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiMüslim SarıÖzgür ÖzelPolitikaGüncelSon Dakika

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