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CHP TBMM Grubu'nun terör saldırılarına ilişkin bildirisinde güçlü bir Türkiye vurgusu yapıldı - Son Dakika
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CHP TBMM Grubu'nun terör saldırılarına ilişkin bildirisinde güçlü bir Türkiye vurgusu yapıldı

CHP TBMM Grubu'nun terör örgütü PKK tarafından şehit edilen askerler ve yaşanan terör saldırıları konusundaki bildirisinde, "Ülkemiz, nereden gelirse gelsin, her türlü tehdidi savuşturacak güç ve kudrete sahiptir." ifadesine yer verildi. Bildiride, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan saldırılarda şehit olan askerlerin anıldığı ve terörle mücadele konusunda Meclis araştırması yapılması gerektiği vurgulandı.

CHP TBMM Grubu\'nun terör saldırılarına ilişkin bildirisinde güçlü bir Türkiye vurgusu yapıldı
16.01.2024 - 20:24,
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CHP TBMM Grubu'nun, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen askerler ve yaşanan terör saldırıları konusundaki bildirisinde, "Ülkemiz, nereden gelirse gelsin, her türlü tehdidi savuşturacak güç ve kudrete sahiptir." ifadesine yer verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup başkanvekilleri Burcu Köksal, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın imzasının yer aldığı bildiride, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde kahraman askerlere yönelik PKK saldırılarında 22 Aralık ve 23 Aralık 2023'te şehit olan 12 vatan evladının yası tutulurken, aynı bölgede 12 Ocak 2024'te meydana gelen hain saldırıda 9 askerin daha şehit olduğu belirtildi.

İsimleri tek tek yüreklere kazınan şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileklerine yer verilen bildiride, bölgede ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü bir dönemde, sıklaşan PKK saldırılarının doğru analizinin, ulusal güvenlik açısından büyük önem taşıdığı, yaklaşan yerel seçimler yanında uluslararası ilişkilerde yükselen tansiyonun, bu analizde hesaba katılması gereken hususlar olarak öne çıktığı vurgulandı.

Bir taraftan sıklaşan terör saldırıları karşısında sağlıklı ve etkin bir Meclis araştırması yapılarak bu tip saldırılara karşı gerekli önlemlerin alınması ve vatan evlatlarının güvenliğinin sağlanması, diğer taraftan yükselen milli güvenlik hassasiyetlerinin, iç siyaset konusunun dışına çıkartılmasının büyük önem taşıdığı dile getirilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan siyasi kararların uygulayıcısıdır. Bu çerçevede izlenen stratejinin sağlamlığı, askerin hazırlığından donanımına, üs bölgelerinin tahkiminden icrai faaliyetlere kadar uygulamanın doğruluğu, başta istihbarat olmak üzere herhangi bir zafiyetin söz konusu olup olmadığı konularında muhatap, siyasi iradedir. Dünyadaki tüm demokratik devletlerde Meclis, böylesine önemli bir konuda siyasi iradeyi denetler, kendi araştırmasını yapar. Terörle mücadele konusunun siyaset üstü olması gerektiği argümanını kullanarak Meclis denetiminden kaçmak isteyenler, diğer taraftan milli güvenlik konularını iç siyaset malzemesi yaparak buradan karşıtlık üretmekten çekinmemektedirler. Ortak bildirileri siyaset malzemesi olarak kullanmaktan öte Cumhurbaşkanının son terör saldırısı sonrası yalnızca iki lideri araması, bu alanda yaşanan ve asla uygun görülemeyecek örneklerdir."

On milyona yaklaşan mülteci sayısının, uluslararası ilişkilerde yaşanan sorunların ve sınırlarında artan tehditlerin, Türkiye'nin ulusal güvenlik hassasiyetlerini geçmişle kıyaslanmayacak derecede yükselttiğine işaret edilen bildiride, şu görüşler paylaşıldı:

"Bu çerçevede ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza eden, içeride ve dışarıda barış ve huzuru temin edecek politikaların dikkatle kurgulanması, kutuplaştırmayı değil birleştirmeyi amaçlayan söylemlerin tercih edilmesi, böylesine önemli konuların iç siyaset malzemesi olmaktan çıkartılması, her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Ülkemiz, nereden gelirse gelsin, her türlü tehdidi savuşturacak güç ve kudrete sahiptir. Tüm terör örgütleri ve onları maşa olarak kullananlar bilmelidir ki bin yıllık devlet geleneğine sahip olan Türkiye, milli birlik ve dayanışmasını yükselterek; kaynağı, destekleyicisi, taşeronu, uygulayıcısı kim olursa olsun, bağımsızlığına ve bütünlüğüne yönelik her türlü terör faaliyetine karşı tavizsiz biçimde mücadele edecektir. Gazi Meclisimiz, yasama, denetleme ve bütçeleme işlevleriyle terörle mücadele konusunda üzerine düşen her türlü görevi eksiksiz yapma kararlılığı içinde olacaktır."

Kaynak: AA
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