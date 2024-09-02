CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ve TBMM Grubu Toplantılarına Başkanlık Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ve TBMM Grubu Toplantılarına Başkanlık Etti

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Yaklaşık 5 saat süren basına kapalı toplantıda, 6-8 Eylül tarihlerinde yapılacak 20. Olağanüstü Kurultay için tüzük değişiklikleri, ön seçim ve adaylık süreçleri gibi konular görüşüldü. Ayrıca, Özgür Özel, aynı gün Parti Meclisi toplantısına da başkanlık ederek, tüzük taslak metnini üyelerle paylaştı.

02.09.2024 23:16
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CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Partinin 6-7-8 Eylül'de tüzük değişikliği için yapılacak 20. Olağanüstü Kurultay gündemli toplantıda, belediye başkanlığı ve milletvekili adaylıkları için gündeme gelen ön seçim ve 3 dönem kuralı, çarşaf liste, kadın, genç ve meslek kotası, parti üyeliği şartları ve genel başkan adaylığı yönteminin görüşüldüğü öğrenildi.

Toplantıda, Tüzük Komisyonu'nun çalışmaları, alınan talepler ve hazırlanan tüzük taslak metninin güncel hali de ele alındı.

Özel, öncesinde PM toplantısına katıldı

Öte yandan Özgür Özel, bugün parti genel merkezinde 5 saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısına da başkanlık etti. Özel'in sunumuyla başlayan toplantıda, tüzük kurultayı masaya yatırıldı. Tüzük taslak metni PM üyeleriyle paylaşılırken, üyeler görüş ve önerilerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ve TBMM Grubu Toplantılarına Başkanlık Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ve TBMM Grubu Toplantılarına Başkanlık Etti - Son Dakika
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