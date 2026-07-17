CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevine Erdoğan Kaplan atandı - Son Dakika
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CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevine Erdoğan Kaplan atandı

CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevine Erdoğan Kaplan atandı
17.07.2026 17:20  Güncelleme: 17:25
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CHP Genel Merkezi tarafından Tekirdağ İl Başkanlığı'na atanan Erdoğan Kaplan, görev devir töreninde birlik ve dayanışma mesajı verdi. Toplantı salonuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı asıldı.

CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevine Erdoğan Kaplan atandı. Kaplan, görevi devraldığı ilk günde parti içinde birlik mesajları verirken, toplantı salonuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı asıldı.

CHP Genel Merkezi'nce CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevine atanan Erdoğan Kaplan, il başkanlığında düzenlenen törenle görevine başladı. Basın toplantısının gerçekleştirildiği salona ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı asıldı.

"Bu partiye namus ve şeref borcum var"

Erdoğan Kaplan, parti içinde ayrışmaya değil birlik ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizim kendi içimizde birbirimizi yormaya, birbirimize hakaret etmeye hakkımız yok. Kuru laflarla, sözlerle Atatürkçülük olmaz. Biz bedel ödedik, bedel. Halen de ödemeye devam ediyoruz. Bu parti beni 15 yıl belediye başkanı yaptı, milletvekili yaptı. Bana görev tebliğ edildiği zaman benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne namus ve şeref borcum var. Biz neyin peşindeyiz, siz neyin peşindesiniz?" ifadelerini kullandı.

"CHP kimsenin tapulu malı değildir"

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter ise yaptığı konuşmada, parti içinde tek bir genel başkan bulunduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Lütfen bunu artık idrak edelim. Bir partinin içinde iki tane parti olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı kimsenin şirketi değildir. Kimsenin babasından kalma tapusu ya da mirası gibi il ve ilçe binaları da kimsenin tapulu malı değildir" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevine Erdoğan Kaplan atandı - Son Dakika

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