CHP Trabzon Buluşmasında Adaylık Mesajları Verildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim çerçevesinde partinin Trabzon buluşması gerçekleşti. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Birlikte üreten. adaletle bölüşen Türkiye'yi tesis edene kadar bizlere dur durak yok" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim çerçevesinde partinin Trabzon buluşması gerçekleşti. Ortahisar Belediyesi'nin önünde düzenlenen mitinge İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Samsun ve Sakarya il başkanları katıldı. Mitinge katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaptığı konuşmada, "Büyük ozan Nazım Hikmet'in dediği gibi, 'Eğer; hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse, çaresi yok Ekrem başkanım, biz kazanacağız.' Çaresi yok kardeşlerim, biz kazanacağız. Kazanabilmek için hep birlikte kolları sıvıyoruz. Her birimiz bir Ekrem İmamoğlu'yuz, her birimiz adayız. Bu anlayışla bütün gücümüzle bu memlekete huzur gelinceye kadar, herkesin sofrasında bolluk bereket oluncaya kadar birlikte üreten adaletle bölüşen Türkiye'yi tesis edene kadar bizlere dur durak yok. Yolumuz açık olsun diyorum. Yolumuz aydınlık olsun diyorum" diye konuştu.

İmamoğlu da yaptığı konuşmada, " 23 Mart'ta herkes bizi izleyecek. Demokrasi aşığı vatandaşlarımızda izleyecek demokrasiden korkan korkaklar da bizi izleyecek. İşte o gün Cumhuriyet Halk Partililer tek bir yumruk olacak. Türkiye'nin dört bir yanında tek bir amaca hizmet eden büyük davanın neferleri omuz omuza verecek. Partimiz bunu yapmak zorunda. Partimiz bunu neden yapıyor çünkü bazı şeyler tek başına olmaz" ifadelerini kullandı. - TRABZON