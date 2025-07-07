CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara\'ya çağırdı

CHP belediye başkanlarına yönelik peş peşe yapılan operasyonlar sonrası harekete geçti.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan CHP'li belediyelere karşı başlatılan operasyonlarda son olarak; Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediyelerine operasyon düzenlenmişti. Son operasyonda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı.
Son gözaltı ve tutuklamaların ardından edinilen bilgiye göre; CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.
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