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CHP, Türkiye Varlık Fonu'nca kamulaştırılacağı iddia edilen Türk Telekom'un araştırılmasını istedi - Son Dakika

CHP, Türkiye Varlık Fonu'nca kamulaştırılacağı iddia edilen Türk Telekom'un araştırılmasını istedi

30.01.2022 12:04
CHP, Türkiye Varlık Fonu'nca kamulaştırılacağı iddia edilen Türk Telekom'un araştırılmasını istedi

CHP, Türkiye Varlık Fonu tarafından yeniden kamulaştırılacağı öne sürülen Türk Telekom ile ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP, Türkiye Varlık Fonu tarafından yeniden kamulaştırılacağı öne sürülen Türk Telekom ile ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin 2005 yılında Hariri ailesine ait Ojer Telekomünikasyon AŞ'ye satıldığı hatırlatıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) raporundaki "Ojer Telekom'un, 2006-2015 döneminde Türk Telekom üzerinden 5,7 milyar dolar kar elde ederek, bu geliri Türkiye'den kaçırdığı" iddiasına yer verilen gerekçede, yıllarca yeniden yapılandırılan borçların, Ojer Telekom'un Türkiye'yi terk etmesiyle bankaların sırtına kaldığı ifade edildi.

Kamu adına Türk Telekom'un yönetimine getirilen kişilerin süreci izlemekle yetindiği ve denetim görevlerini yapmadığı, imtiyaz sözleşmesine aykırı olarak taşınmazlarının satışına izin verildiği ve hukuki itirazlara rağmen satışların durdurulmadığı savunulan gerekçede, nerede, hangi bedelle, ne kadar taşınmazın satıldığına ilişkin soruların da yanıtsız bırakıldığı öne sürüldü.

Türk Telekom özelleştirmesi kapsamında imtiyaz sözleşmesinin süresinin 2026 yılında dolacağı anlatılan gerekçede, bugün için Türk Telekom'un özelleştirilen yüzde 55 hissesinin değerinin yaklaşık 1,5 milyar dolar düzeyinde olduğu ancak bankaların bu tutarın üzerinde alacaklarının bulunduğu kaydedildi.

Türkiye Varlık Fonu'nun, Türk Telekom'u yeniden kamulaştırmak için harekete geçtiği ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna yansıyan haberlere göre Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini alabilmek için bu hisselere sahip bankalarla kredi pazarlığı yapmaktadır. Bu da Türk Telekom'un, özelleştirilmesinden sonra kamulaştırılmasının da millete bir fatura çıkaracağının işaretidir. Millete bir fatura yüklenecekse, bu konu öncelikle TBMM'de ele alınmalıdır. Bu nedenlerle Varlık Fonu tarafından yeniden kamulaştırılması planlanan Türk Telekom'un özelleştirildiği 2005 yılından bugüne kadar geçen 17 yıllık zamanda, hem iletişim altyapısı hem de mali olarak ortaya çıkan kamu zararının boyutlarının incelenmesi, yönetici olarak atanan kamu görevlilerinin sorumluluklarının ortaya konulması, yeniden kamulaştırmanın milletin sırtına yükleyeceği faturanın ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekli görülmektedir."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Telekom, Varlık Fonu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP, Türkiye Varlık Fonu'nca kamulaştırılacağı iddia edilen Türk Telekom'un araştırılmasını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP, Türkiye Varlık Fonu'nca kamulaştırılacağı iddia edilen Türk Telekom'un araştırılmasını istedi - Son Dakika
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