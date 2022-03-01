CHP, Ukrayna-Rusya savaşı için Mecliste genel görüşme istedi - Son Dakika
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CHP, Ukrayna-Rusya savaşı için Mecliste genel görüşme istedi

01.03.2022 23:35
CHP, Ukrayna-Rusya savaşı için Mecliste genel görüşme istedi

CHP, Ukrayna-Rusya savaşı konusunda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının attığı adımlar, yürütülen diplomatik girişimler, sürecin Türkiye'ye siyasi ve ekonomik etkileri ve Ukrayna'daki vatandaşların güvenli tahliyesine ilişkin olarak Mecliste genel görüşme açılmasını talep etti.

CHP, Ukrayna- Rusya savaşı konusunda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının attığı adımlar, yürütülen diplomatik girişimler, sürecin Türkiye'ye siyasi ve ekonomik etkileri ve Ukrayna'daki vatandaşların güvenli tahliyesine ilişkin olarak Mecliste genel görüşme açılmasını talep etti.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan genel görüşme önergesinde, Rusya ile Ukrayna arasında kökleri 2014'e dayanan siyasi ve askeri krizin, 24 Şubat günü Rusya'nın uluslararası hukuku ve Minsk Protokolü'nü ihlal ederek başlattığı geniş çaplı askeri operasyonla sıcak çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile ekonomik, ticari ve siyasi ilişkisinin olduğu Ukrayna'da öğrenci ile iş insanı başta olmak üzere 20 bini aşkın Türk vatandaşının bulunduğu kaydedilen önergede, sıcak çatışmadan en büyük zararı Türkiye'nin göreceği ifade edildi.

Önergede, Türkiye tarafından vatandaşlarına yönelik yeterli uyarıların yapılamadığı yönünde şikayetler bulunduğu savunularak, "Özellikle Kiev ve Harkiv'deki vatandaşların iki ateş arasında kalmasına karşın etkili ve güvenli bir tahliye planı oluşturulamadığı görülmektedir." denildi.

İki ülke arasındaki krizin savaşa dönüşmesinden hemen önce Türk Hava Yollarının uçak biletlerine fahiş zam uyguladığı da iddia edilen önergede, şunlar kaydedildi:

"Demokrasilerde parlamentonun denetleme ve bilgi edinme yetkisi vazgeçilmezdir. Bugüne kadar iktidarın dış politikada attığı ve ülkemize ağır faturalar çıkaran adımlar ile bu krizde nükleer silah kullanma riski de dikkate alındığında TBMM'de ortak akılla bir yol haritası oluşturulması yerinde olacaktır. Yaşanan uluslararası hukuka aykırı duruma ilişkin Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın attığı adımlar, yürüttüğü diplomatik girişimler, sürecin ülkemize siyasi ve ekonomik etkileri ve Ukrayna'daki vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi hakkında yapılanlara ilişkin parlamentonun bilgilendirilmesi amacıyla Meclis Genel Görüşmesi açılmasını arz ederiz."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP, Ukrayna-Rusya savaşı için Mecliste genel görüşme istedi - Son Dakika


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