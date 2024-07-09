CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, aile sağlığı merkezi grup elemanlarının kadro taleplerini istedi

Politika

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, aile sağlığı merkezi grup elemanlarının kadro taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uşak İl Sağlık Müdürlüğünün uygulamalarının sıkça şikayet edildiğini söyledi.

"Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, liyakatsiz bir aile şirketine dönüştürülmüş durumda." diyen Karaoba, bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığına yönelik yazılı soru önergesi verdiğini ifade ederek, Bakanlığın, il müdürlüğüyle ilgili gerekli adımları atmasını istedi.

Sağlık Bakanlığına bağlı aile sağlığı merkezlerinde istihdam edilen aile sağlığı grup elemanlarının 19 yıldır özlük hakları olmadan çalıştıklarını belirten Karaoba, bu kişilerin iş güvencelerinin de olmadığını kaydetti.

Aile hekimliğinde çalışan grup elemanlarına kadro sözü verildiğini ancak bu sözün tutulmadığını söyleyen Karaoba, "Aile sağlığı grup elemanları her daim yok sayılmıştır." dedi.

Aile sağlığı grup elemanlarının kadro taleplerinin olduğunu hatırlatan Karaoba, bu talebin yerine getirilmesini istedi.