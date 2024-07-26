CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak'ta ikinci hastane talep etti

Politika

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak'ta vatandaşların hastanede muayene olabilmek için bir ay sonrasına randevu alabildiklerini iddia ederek, kente ikinci hastanenin açılması gerektiğini ifade etti.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uşak İl Sağlık Müdürlüğünün bir aile şirketine dönüştüğünü, kurumda 20 karı-koca, 4 kardeş, bir amca-yeğen ile anne ve kızın görev yaptığını öne sürdü.

İl Müdürlüğünün personel sayısının 300 olduğunu, bunların yüzde 50'sinin geçici görevle çalıştığını belirten Karaoba, "Nasıl bir tesadüfse aile birliğini bir araya getiremeyen tayinler varken Uşak'ta aynı kurum ve aynı bina içerisinde 9 karı-koca, 4 dört kardeş, bir amca-yeğen, bir anne ile kızı çalışıyor. Büyük holdinglerde bile karı-koca aynı iş yerinde çalıştırılmaz, aynı binanın içerisinde hiç çalıştırılmazlar. Eğer Uşak'ta sarı sendikaya üyeyseniz liyakatinize bakmaksızın sizi çok rahat masa başı görevlere getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Uşak'ta hizmet veren iki hastaneden birinin kapatıldığını aktaran Karaoba, vatandaşların doktorlara muayene olabilmek için bir ay sonraya randevu alabildiğini savundu.

Karaoba, "Resmi olarak bunların tamamını yeni Sağlık Bakanımıza sorduk. Soru önergelerimize zamanında cevap vermiyorlar. Bu sorularımıza bir an önce cevap verilmesini istiyoruz. Sağlık Bakanımız sağduyulu yaklaşmalarla bu sorunu çözeceğini söylemişti. Kendisine güvenmek istiyoruz. Uşak'a ikinci hastanenin açılmasını acilen talep ediyoruz." diye konuştu.