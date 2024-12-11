CHP ve MHP'den Diyalog Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP ve MHP'den Diyalog Ziyareti

CHP ve MHP\'den Diyalog Ziyareti

CHP ve MHP heyetleri, diyalog ve uzlaşma vurgusuyla bir araya geldi, kanun tekliflerini görüştü.

11.12.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaret etti.

Meclis'te basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat süren ziyaretin ardından açıklamada bulunan MHP Grup Başkanvekili Akçay, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

"MHP olarak ülkemizin bütün meselelerinin diyalog, uzlaşma ve sağduyu içinde çözülmesi gerektiğini ve gayretlerimizin bu yönde olduğunu ve olacağını ifade ettik" diyen Akçay, CHP'nin kayyumlarla ilgili verdiği kanun teklifini hatırlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 13 Ocak 2021 ve 4 Mayıs 2021 tarihlerindeki basın toplantılarını anımsatan Akçay, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin basın toplantısında ifade ettikleri gibi bu meseleleri öncelikle bir anayasa değişikliği çerçevesinde, buna bağlı olarak da Siyasi Partiler Kanunu, milletvekili ve mahalli idareler seçimleri çerçevesinde, Siyasi Etik Kanunu'nun çıkarılmasıyla topyekün ve kapsamlı bir değişikliğe de ihtiyacımız olduğunu, bunu hep birlikte geniş bir katılım ve uzlaşma ile TBMM'de bütün parti gruplarıyla gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da 10 partinin uzlaşısıyla belediyelere görevlendirme yapılmasıyla ilgili bir kanun teklifinin verildiğini hatırlattı.

Kanun teklifinde iki temel meseleye dikkati çektiklerini belirten Başarır, şunları kaydetti:

"Bir belediye başkanının görevden alınabilmesi için kesin hükmün olması ve kesin hüküm olup da belediye başkanı açığa alınıp, görevden alınıp kayyum atandığı takdirde halkın seçtiği Meclis içerisinden bir belediye başkanının seçilmesinin daha demokratik, daha adil olacağını belirttik. Bu konuda görüşlerimizi sunduk. Sayın Başkan görüşlerini sundu. Kendi kurullarında değerlendirecekler. Destek verirlerse mutlu oluruz. Çünkü Türkiye'yi, demokrasiyi ilgilendiren bir mesele. Umarım Meclis'in ortak iradesiyle bu uygulamaya son veririz, demokratik ve dünya şartlarında uygun bir yasayı hep beraber çıkartırız."

Kaynak: AA

Meryem Gül Çiftçi, Ali Mahir Başarır, Erkan Akçay, Politika, Kayyum, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP ve MHP'den Diyalog Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:45:56. #1.13#
SON DAKİKA: CHP ve MHP'den Diyalog Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.