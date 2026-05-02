CHP ve YRP\'den ayrılan 100 kişi AK Parti\'ye katılı

Diyarbakır'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisinden (YRP) ayrılan yaklaşık 100 kişi, AK Parti'ye katıldı.

Diyarbakır Öğretmenevinde düzenlenen programa AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepoğlu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu'nun yanı sıra Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ile partililer katıldı. Yeniden Refah Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliklerinden istifa eden yaklaşık 100 kişi AK Parti'ye katıldı. Katılımcılara rozetleri AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu tarafından takıldı.

Etkinlik hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - DİYARBAKIR