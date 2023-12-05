CHP\'ye sırt dönen Akşener\'e Özdağ\'dan çağrı: Gel beraber ittifak kuralım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetmesi üzerine sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı. İYİ Parti'ye çağrıda bulunan Özdağ, "Zafer Partisi-İYİ Parti seçim işbirliği CHP-AKP ekseninde bölünmüş siyasette gerçek bir üçüncü seçenek ortaya koyacaktır." ifadelerini kullandı.

"EĞER İYİ PARTİ, ZAFER PARTİSİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAZSA BU AYRILMA ADIMI CUMHUR İTTİFAKI'NA AÇIK DESTEK İLE SONUÇLANACAK"

Özdağ, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti'nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış, doğru bir karardır." diyerek şunları kaydetti: "Ancak İYİ Parti'nin CHP ile yolları ayırma adımını attığı bu günlerde Cumhur İttifakı'nın güçlü dönemini yaşamaktadır. Eğer İYİ Parti, Zafer Partisi ile seçim iş birliği oluşturmaz ise CHP'den ayrılma adımı Cumhur İttifakı'na açık destek ile sonuçlanacaktır. Zafer Partisi'nin İYİ Parti'ye önerdiği seçim iş birliği Cumhur İttifakı'nın seçim başarısının önündeki tek gerçek engel olacaktır."

ÜÇÜNCÜ BİR SEÇENEK

- Zafer Partisi-İYİ Parti seçim işbirliği CHP-AKP ekseninde bölünmüş siyasette gerçek bir üçüncü seçenek ortaya koyacaktır.

- AKP ve CHP çevresinde şekillenmiş ittifaklara oy vermek zorunda kalan kitleler için Zafer-İYİ Parti ittifakı yeni bir çekim merkezi olacaktır.

- Zafer Partisi anketlerde yüzde 6.5, İYİ Parti yüzde 7.5 görünmektedir. Seçimde iş birliği yapılması durumunda bu oranın yüzde 20'yi rahatlıkla bulacağı görülmektedir.

- Mevcut şartlar altında yapılması gereken geçmişte ve bugün farklı anlayışları ve karşılıklı itirazları erteleyerek, seçmen için yeni bir seçenek ortaya koymaktır.