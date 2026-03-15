CHP Yozgat'ta Partililerle İftar Yaptı
CHP Yozgat'ta Partililerle İftar Yaptı

CHP Yozgat\'ta Partililerle İftar Yaptı
15.03.2026 22:03
CHP Genel Başkan Yardımcıları, Yozgat'ta iftar programında partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan yardımcıları Özgür Karabat ve Ulaş Karasu, Yozgat'ta partililerle bir araya geldi.

Partilerince düzenlenen iftar programına katılmak üzere kente gelen Karabat ve Karasu, program öncesi CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle buluştu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Karabat, Yozgat'ın kendileri için artık çok daha hassasiyetle yaklaştıkları bir kent olduğunu söyledi.

Yozgat'ın yurtseverlik, vatanseverlik ve memleket sevgisi öne çıkan, bu yönüyle de CHP ile çok benzeşen ve örtüşen bir kent olduğunu belirten Karabat, şunları kaydetti:

"Temel problemlerimiz, Yozgat'ta olduğu gibi, Yozgat gibi kıymetli kentlerimizin, Anadolu'nun değerli kentlerinin göç veriyor olması. Nasıl Türkiye'den olan göçler Türkiye'yi fakirleştiriyorsa, Yozgat açısından da aynı şey geçerli. Biz Yozgat'ın hak ettiği yere kavuşması için, daha zengin ve daha müreffeh olması için, zenginliğin daha eşit paylaşılabilmesi için gençlerin geleceğe daha fazla umutla bakabilmesi için kadınların bu Cumhuriyete daha kuvvetli sarılabilmesi için kararlı bir şekilde yürüyoruz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu ise Yozgat'a daha sık geleceklerini söyledi.

Seçime kadar Anadolu'yu gezerek CHP üzerinde oynanmak istenen oyunları yırtıp atacaklarını ifade eden Karasu, partilerini ilk seçimlerde iktidara taşıyacaklarına inandıklarını ve Yozgat'ın da değişim ile dönüşümün öncüsü olacak illerin başında geldiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Karabat ve Karasu, partilerince bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Yozgat'ta Partililerle İftar Yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP Yozgat'ta Partililerle İftar Yaptı - Son Dakika
