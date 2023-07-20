CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın disiplin cezası kararını erteledi - Son Dakika
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın disiplin cezası kararını erteledi

20.07.2023 16:08

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili kararı, savunmasının alınması için 26 Temmuz'a erteledi. Özcan'ın sağlık sorunu nedeniyle savunma verememesi durumunda kararın çıkması bekleniyor.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararı, savunmasının alınması için 26 Temmuz'a erteledi.

CHP'de YDK, bugün 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile beraber toplam 9 dosya için toplandı. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen YDK, yaklaşık 5 saat sürdü. Disipline sevk edildikten sonra Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü gerçekleştiren Özcan, sağlık sorunu nedeni ile YDK'ya savunma vermeye gelmedi. Özcan'ın, sağlık sorununa ilişkin genel merkeze rapor gönderdiği öğrenildi.

YDK, Tanju Özcan ile ilgili kararı, Özcan'ın savunmasının alınması için 26 Temmuz'a erteledi. Özcan'ın, 26 Temmuz'daki toplantıya katılmaması ve savunma vermemesi durumunda kararın çıkması bekleniyor.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın disiplin cezası kararını erteledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın disiplin cezası kararını erteledi - Son Dakika
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