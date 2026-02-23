CHP Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 saat süren toplantıda Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarına ilişkin başlıklar ile dış politikadaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Yürütme Kurulu toplantısında, CAO'nun 2 Mart'ta CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" buluşmasının hazırlıkları ve program detayları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Politika Başkanları kendi alanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar, öne çıkarılacak konular ve vaatlere ilişkin bilgilendirme yaptı.