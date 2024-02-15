CIA Başkanı Willian Burns İsrail\'e ziyaret düzenledi

Politika

CIA Başkanı Willian Burns, İsrail'e ziyaret düzenleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad Başkanı David Barnea ile bir araya geldi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de dün sona eren İsrail ve Hamas arasında yeni bir ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerin ardından CIA Başkanı Willian Burns, İsrail'e sürpriz bir ziyaret düzenledi.

İsrail basını, Burns'ün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad Başkanı David Barnea ile bir araya geldiğini aktararak, görüşmede esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la yapılacak muhtemel ateşkes anlaşması olduğu belirtildi. - TEL AVİV