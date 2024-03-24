CIA ve MOSSAD Başkanları Gazze'deki müzakereler sonrası Doha'dan ayrıldı

CIA Başkanı William Burns ve MOSSAD Başkanı David Barnea'nın Gazze'de geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması amacıyla yürütülen müzakereler sonrası Doha'dan ayrıldığı bildirildi.
Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes için yürütülen görüşmelere ilişkin adı açıklanmayan bir yetkili açıklama yaptı. CIA Başkanı William Burns'un Gazze'de geçici bir ateşkes sağlanması ve Hamas'ın 134 rehinenin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerin ardından dün gece geç saatlerde Katar'dan ayrıldığı kaydedildi. Ayrıca, MOSSAD Başkanı David Barnea'nın bazı yetkililer ile birlikte Katar'dan ayrılarak İsrail'e döndüğü bildirildi.
Burns ve Barnea'nın görüşmelerin son turu için ekiplerine bilgi vermek amacıyla ülkelerine döndüğü kaydedildi. Müzakerelerin detaylar ve rehine ve tutukluların oran üzerinde odaklandığını aktarıldı. - DOHA
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Denizli'de seçim çalışmalarına katıldı. Davutoğlu, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sema Silkin Ün ile beraber meydanda vatandaşlarla sohbet etti, seçimde destek istedi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Davutoğlu, İsrail'i kınadı. Kentteki programı kapsamında kafeler bölgesinde üniversite öğrencileriyle sohbet etti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yonis Akkaplan'ın cenazesi, Kırveli Camisinde düzenlenen törenin ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi. Törene Akkaplan'ın yakınları, Salihli Belediye Başkanı, emniyet müdürü, jandarma komutan vekili, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer gaziler de katıldı.
CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç, Aliağa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, projelerini anlattı. Güç, işçileri ekmeğinden etmeyeceğini, şiddet uygulamayacağını ve çalmayacağını söyledi. Ayrıca, halk ekmek fiyatını 7 gün boyunca 7 liraya çıkaracaklarını ve daha sonra tekrar 5 liraya düşüreceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un önemini vurgulayarak, İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını açacaklarını belirtti. Erdoğan, İstanbul'daki mevcut metroların tamamının kendilerine ait olduğunu söyledi ve İstanbul'un temel sorununun vizyon ve beceri eksikliği olduğunu ifade etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde konuştu. Kurum, İstanbul'un geleceği ve değişimi için söz verdi.
Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak için eski HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemini 1665. gününde sürdürüyor. Anneler, çocuklarına kavuşmak için kararlılıkla beklemeye devam ediyor.
Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde başlanılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Vali Varol, çalışmalar hakkında bilgi aldı, halk sahipleriyle görüştü ve vatandaşların ihtiyaç ve önerilerini dinledi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olmalarını destekleme ve onlara eşit fırsatlar sunmanın, temel öncelikleri arasında olacağını söyledi. Dağ, İzmir'de kadınların önündeki setleri kaldıracaklarını ifade ederek, kadınların iş gücüne katılımdan eğitime, sağlıktan, sosyal haklara kadar birçok alanda yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek hepimizin ortak görevidir. Ayrıca, Dağ, kadınların kendi işlerini kurmalarına yardımcı olacaklarını belirterek, 0-7 yaş arası çocuğu olan annelere toplu ulaşımı ücretsiz kullanma imkanı getireceklerini bildirdi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Mansur Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle değişiyorsa anne ve babadan kalan tarlaları vermek istediklerini söyledi. Altınok, Yavaş'ın ahlaki boyutu olmayan iftiralar ve yalanlar attığını belirtti.
AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından eleştirildi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamza Dağ'ı İzmir'e kayyım atamaya çalıştığını söyledi.
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