Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı yapılacak - Son Dakika
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Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı yapılacak

27.04.2022 15:01
Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı yapılacak

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı yapılacak.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı yapılacak.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, 3 bin 500 metrekare modern hükümet konağı binası yapımına en kısa sürede başlanacağını söyledi. Başkan Hakanoğlu, yaptığı açıklamada, "İlçemiz için ne söz vermiş isek yapmamızı nasip eden rabbime şükür ediyorum. Çiçekdağı ilçemize hükümet konağı 65 yıl öncesinde yapılmış, depreme karşı dayanaklılığı ve kullanımı çağın gereksinimlerine uygun olmayan hükümet konağının yerine, ilçemize 3 bin 500 metrekare modern hükümet konağı binası yapımına başlıyoruz" dedi.

Projeleri tamamlandıktan sonra mayıs ayında yapım ihalesine çıkacak yeni hükümet konağı binası bir yıl içerisinde tamamlanacak. - KIRŞEHİR

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Hasan Hakanoğlu, Çiçekdağı, Kırşehir, Hükümet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı yapılacak - Son Dakika


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