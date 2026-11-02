Çiftçi Konya'da muhtarlara seslendi, çalınmadık kapı bırakmamalarını istedi - Son Dakika
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Çiftçi Konya'da muhtarlara seslendi, çalınmadık kapı bırakmamalarını istedi

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Çiftçi Konya\'da muhtarlara seslendi, çalınmadık kapı bırakmamalarını istedi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da muhtarlara çalınmadık kapı, hali sorulmadık yaşlı ve derdi dinlenmedik vatandaş bırakmamaları çağrısı yaptı. Çiftçi, ihtiyaç sahibinin izzetinin korunmasını, yardımın incitmeden ve hizmetin geciktirilmeden ulaştırılmasını istedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, muhtarlara uyarıda bulunarak, "Çalınmadık kapı, hali sorulmadık yaşlı, derdi dinlenmedik vatandaş bırakmayalım. İhtiyaç sahibinin talebini ulaştırırken onun izzetini de koruyalım. Yardımı incitmeden, hizmeti geciktirmeden ulaştıralım" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün bir dizi ziyaretlerde bulunmak için memleketi Konya'ya geldi. Bakan Çiftçi, programı kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Burada muhtarlara seslenen Bakan Çiftçi, muhtarlık teşkilatının ilk kez 1829'da kurulduğunu belirterek, günümüzde de bakanlık bünyesinde Muhtar Bilgi Sistemi'ni kurduklarını ve Muhtarlar Daire Başkanlığını oluşturduklarını söyledi.

'DERDİ DİNLENMEDİK VATANDAŞ BIRAKMAYALIM'

Muhtarlara uyarıda bulunan Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Konya'mızın şehir merkezinden en uzak mahallesine kadar her vatandaşımızın huzuru, hepimizin ortak sorumluluğudur. Sizlerden özellikle istirham ediyorum; çalınmadık kapı, hali sorulmadık yaşlı, derdi dinlenmedik vatandaş bırakmayalım. İhtiyaç sahibinin talebini ulaştırırken onun izzetini de koruyalım. Yardımı incitmeden, hizmeti geciktirmeden ulaştıralım. Uyuşturucuyla mücadelede, gençlerimizin korunmasında, ailelerimizin desteklenmesinde ve afetlere hazırlıkta sizlerin dikkati ve gayreti büyük önem taşıyor. Mahallenizde gördüğünüz her riski, her sorunu ilgili birimlerimizle paylaşmanızı bekliyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, huzuru her sokakta, güveni her hanede büyüterek ulaşabiliriz. Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda da milli birliğimizi tahkim edecek, ortak geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız. İçişleri Bakanlığı olarak taleplerinizi dinlemeye, çözüm üretmeye, meselelerinizi takip etmeye ve hizmet yolunda yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA
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