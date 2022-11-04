Traktörü tokatlayarak TikTok videosu çeken Mustafa Sarıgül'e firma yetkilisinden olay cevap: Yoğun talep var - Son Dakika
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Traktörü tokatlayarak TikTok videosu çeken Mustafa Sarıgül'e firma yetkilisinden olay cevap: Yoğun talep var

05.11.2022 16:48

TDP lideri Mustafa Sarıgül, Manisa'da Tarım Fuarını ziyaret ederek incelemeler yaptı. Aracı tokatlarken traktörlerin çok pahalı olduğunu ve çiftçinin alamadığını iddia eden Sarıgül'e üretici firma yetkililerinden biri, "Biz şu an traktör satmaya yetiştiremiyoruz. Çiftçilerden yoğun talep var. Şu an çiftçilerimiz almak için traktör bulamıyor." sözleriyle cevap verdi.

Manisa'da ziyaretler ve incelemelerde bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 16'ncı kez kapılarını açan Manisa Teknotarım'22 Fuarını gezerek incelemelerde bulundu.

"ÇİFTÇİLERİMİZ TRAKTÖR ALAMIYOR"

Satışa çıkarılan traktörlerin birinin direksiyonuna geçerek açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Manisa tarım fuarını gezdim. Hem sevindim hem üzüldüm. Sevindim, teknoloji çok ileri ama ne yazık ki çiftçilerimiz sadece bakıyor ve alamıyor. Traktöre çiftçilerimize, çiftçilerimiz traktöre bakıyor alamıyorlar. Pahalı. İstiyorum ki her çiftçimiz bu traktöre ulaşsın ve traktörü rahatlıkla alsın. Çiftçilerimize alım desteği verirsek fiyatları daha da aşağıya düşürürüz" dedi.

'Çiftçi traktör alamıyor' diyen Sarıgül'e 'Traktör yetiştiremiyoruz' yanıtı

"TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Sarıgül'ün açıklaması üzerine traktörün yanına gelen tarım firmasının yetkilisi Osman Çimenoğlu, "Biz şu an traktör satmaya yetiştiremiyoruz. Çiftçilerden yoğun talep var. Şu an çiftçilerimiz almak için traktör bulamıyor. Herkeste bir talep var. Bilmiyorum İstanbul'dan Ankara'dan nasıl gözüküyor ama burası bir tarım şehri. Türkiye'nin en büyük tarım şehirlerinden birisi. Geçen sene bu fuarda 104 traktör sattık bu sene firma destekleseydi bizi yine 100'ün üzerinde satardık. Şu an çiftçiye çok uygun ve inanılmaz bir kredi veriliyor. Piyasa eleştirmek gibi olmasın sizi ama şu an traktör almak isteyen herkes traktör alabiliyor. 10 dönüm tarlası olan ÇKS kaydı olan herkese traktör veriliyor. Mazot desteği de veriliyor. Pandemiyle birlikte herkes tarımın en değerli konu olduğunu anladı. Devlet olarak çiftçiye inanılmaz destek veriliyor. Derlerse ki destek yok orada bir sıkıntı vardır" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Naci Kuru: Al sana aleni basit siyasetin gosterimi. Birisi atip tutuyor digeri gercekten soyluyor. Yani diyecegim bunlari. Biyerlere gelemem sebebi iste haybeci olmalari. Bol keseden sallamasyon. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Traktörü tokatlayarak TikTok videosu çeken Mustafa Sarıgül'e firma yetkilisinden olay cevap: Yoğun talep var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Traktörü tokatlayarak TikTok videosu çeken Mustafa Sarıgül'e firma yetkilisinden olay cevap: Yoğun talep var - Son Dakika
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