Çiftçilere Acil Destek Çağrısı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin zor durumda olduğunu söyleyerek, bu kesime yönelik haciz ve icra işlemlerinin durdurulması, borçlarının faizleri silinerek en az 3 yıl ertelenmesi ve kredi verilmesi gerektiğini belirtti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerde yaşayan çiftçilerden sorunlarına çözüm getirilmesi talebiyle sürekli telefonlar aldığını aktardı.

Bu ay 64 traktör, 6 bin 393 tarla, 530 bağ, 8 besi damı, 17 samanlık ve 29 tarım makinasının icra daireleri ve sulh hukuk mahkemeleri tarafından satışa çıkarıldığını anlatan Gürer, çiftçinin girdi maliyetleri karşısında zor durumda olduğunu ifade etti.

Çiftçilerin bankalar ve finans kuruluşlarına olan kredi borcunun Şubat 2025'te 868 milyar lirayken bu yıl tarihi rekora koştuğunu söyleyen Gürer, bu kesimin borçlanmadan üretime devam etme şansının kalmadığını dile getirdi.

CHP'li Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ani hava değişikliği ile çiftçiler üretimde bu yılda da sıkıntılar yaşamaktadır. Çukurova'da sel ve dolu, farklı illerde don, sel ve aşırı rüzgarla ortaya çıkan sorunlar vardır. Üreticinin yaşadığı her sorunun rafa yansıyacağını da yetkililerin görmesi gerekir. Önerimiz şu, kanun teklifi de verdik, tüm çiftçi, üretici, besicinin haciz ve icra işlemleri durdurulmalı, borçları en az 3 yıl ötelenmeli, faizleri silinmeli, ek kredi verilmeli. TARSİM yeniden yapılandırılmalı. Girdi maliyetleri aşırı derecede arttı. Alım garantili, 'sana zarar ettirmeyeceğim, ürününü alacağım' diyen bir anlayışa ihtiyaç var. Uygun fiyatlarla alım belirlenmezse çiftçimiz daha çok haciz ve icrayla karşı karşıya kalacak."