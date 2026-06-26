Çiftçilerin Borç Faizleri Silinecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftçilerin Borç Faizleri Silinecek

Çiftçilerin Borç Faizleri Silinecek
26.06.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Özgür Özel, çiftçilerin kredi borçlarının faizinin silineceğini ve sorunların çözüleceğini duyurdu.

'ÇİFTÇİLERİN BORÇLARININ FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ'

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin kırsal Köşk Mahallesi'nde düzenlenen buğday hasadı programına katılarak bir süre biçerdöver kullandı. Programın ardından açıklama yapan Özel, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemki iktidarında yapacağı önemli işlerden bir tanesi çiftçilerin zirai kredi borçlarını, hatta çiftçilerin ziraat için kullandığı tüm kredi borçlarının faizlerini bir kere silmek, anaparayı üç ila beş yıla bölüp herkese yeni bir temiz sayfa açtırmaktır. İkincisi elektrik faturalarının mahsulden mahsule tahsili ve aradaki dönemdeki fahiş fiyat uygulamalarının sonlandırılmasıdır. Orta vadede elektrik dağıtımı gibi işlerden bu yandaş şirketlerin ellerinin çektirilmesi, bunun yine kamu eliyle doğru ve düzgün bir şekilde yapılmasıdır. Bugün dünyada gıda enflasyonu ortalama yüzde 3'ken Türkiye'de yüzde 37 ise bu beceriksizliktendir. Bugün Türkiye'de çiftçinin yaş ortalaması 35'ten 57'e çıktıysa AK Parti iktidarında, bu artık genç çiftçilerin kaçışındandır. Üç tane genç çiftçinin ikisi 'Asgari ücret, 28 bin lira verin sanayiye gideyim' diyorsa bu en büyük beka sorunudur" dedi.

'BİR YOLUNU BULAMAZSAK BİR YOL AÇARIZ'

Çiftçilerin yaşadığı sıkıntıların ülke için en büyük beka sorunu olduğunu ifade eden Özel, "Biz arkadaşların dertlerini dinlerken onlar dedi ki; 'Biz sizden razıydık. Her mitingde çiftçi sorununu söylüyordunuz. Meclis'te grup toplantılarında çiftçi sorununu söylüyordunuz. Arkadaşlar Meclis'te sık sık dile getiriyorlardı. Hani çözülmese de hiç olmazsa sorunumuzu konuşan birileri vardı. Gelirse çözeceğini bildiğimiz birileri vardı. Şimdi siz de zordasınız. Yine bu zor günde gelmişsiniz, bizim sesimizi dinliyorsunuz' diyorlar. Biz bu zorlukları teker teker aşarız. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki haksız kayyımı bir şekilde sonlandırırız. Partiyi ele alırız, bir yolunu buluruz. Bir yolunu bulamıyorsak bir yol açarız. O açtığımız yolun sonunda iktidara ulaşıp çiftçinin bu sorunlarını çözeriz. Çünkü çiftçilerin bu sıkıntılarının, üreticilerin bu sıkıntılarının çözülmemesi memleket için en büyük beka sorunudur" diye konuştu.

'TESPİHTE 36 TANE VAR, İNŞALLAH YÜZDE 36'DAN AŞAĞI BAŞLAMAZSIN'

Özel, mahalle muhtarının kendisine hediye ettiği tespihin hikayesini anlatarak, şöyle konuştu:

"Muhtarımız, 'Bu tespih, çok özel bir tespih. Bunu sana yaptım' dedi. 'Beylikdüzü Belediye Başkanıydı Ekrem Başkanı görüp verdim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi' dedi. 'Sezgin Tanrıkulu'na verdim, Diyarbakır'dan seçilirsin inşallah dedim. 25 sene sonra Diyarbakır'dan CHP milletvekili çıkardı' dedi. 'Şimdi de sana bunu veriyorum. Sen de başaracaksın inşallah' dedi. 'Özelliği, 33 tane tabii burada. Üç de burada var, 36. İnşallah ya partine döndüğünde ya bir yolunu bulduğunda yüzde 36'dan aşağı başlamazsın' dedi."

Seyfettin EKEN-Selim KAY/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Diyarbakır, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Çiftçilerin Borç Faizleri Silinecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Bu görüntülere yürek dayanmaz Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı Bu görüntülere yürek dayanmaz! Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı
Edirne’de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı Edirne'de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi 15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yüksek Mahkeme’den Trump’a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek Yüksek Mahkeme'den Trump'a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek

16:50
Güzelliğini annesinden almış Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi
Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi
16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 17:32:41. #7.12#
SON DAKİKA: Çiftçilerin Borç Faizleri Silinecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.