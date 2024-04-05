Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Eskişehir'de Çifteler Belediye Başkanı olarak seçilen Zehra Konakçı ve meclis üyeleri mazbatalarını alarak belediye binasının önünde bir araya geldi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Zehra Konakçı, Çifteler Belediye Başkanı olarak seçildi. Çifteler Adliyesi'nden mazbatalarını alan Konakçı ve meclis üyeleri, çelenk sunumunun ardından Çifteler Belediye Binası'nın önüne yürüdüler. Belediye Başkanı olarak halka hitaben konuşma yapan Konakçı, "Biz birlikte başardık, birlikte kazandık, Çifteler kazandı. Atamın izinden, cumhuriyetin ışığından asla ayrılmayacağım" diyerek makamını teslim aldı. - ESKİŞEHİR
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıldönümü törenle kutlandı. Törende çelenk bırakma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Cizre İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım bir konuşma yaptı ve Türk Polis Teşkilatı'nın önemine vurgu yaptı. Törene ilçe yöneticileri, muhtarlar, kurum müdürleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.
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