Çiftyürek: Suriye'de Tekçi Sistem Kabul Edilmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çiftyürek: Suriye'de Tekçi Sistem Kabul Edilmeyecek

DEM Parti Milletvekili Sinan Çiftyürek, Suriye halklarının tekçi sistemi kabul etmeyeceğini vurguladı.

11.12.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, "Suriye halkları kimin egemenliğinde olursa olsun tekçi bir üniter sistemi kabul etmeyecekler." dedi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'nun ve Suriye'nin son 10 günde yoğunlaşmış bir süreç yaşadığını söyledi. 30 yıldır devam savaşların merkezinin Orta Doğu olduğunu belirten Çiftyürek, Esed rejiminin savaşmadan 10 günde 63 yıllık iktidarını devrettiğini anlattı. HTŞ'nin ciddi bir bariyerle ve karşı savunmayla yüzleşmeden Şam'a, iktidara geldiğini kaydeden Çiftyürek, "İyi ki de geldi iktidara. Suriye halkı on yıllardır ağır bedeller ödediler. Önemli olan bundan sonrasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de Esed rejimiyle tekçi ve üniter devlet yapısının da bittiğini söyleyen Çiftyürek, "Suriye halkları kimin egemenliğinde olursa olsun tekçi bir üniter sistemi kabul etmeyecekler. Sadece Kürtler değil, Nusayriler de Dürziler de kabul etmeyecektir." dedi.

Çiftyürek, Suriye iç dinamiklerinin kendi belirleyiciliğinde bütün halkları ve inançları eşit ve demokratik olarak içerecek bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Böyle bir anayasa Suriye'nin geleceği açısından iklimi yumuşatır, kalıcı barışı halklar arasında sağlar. Bu da federal sistemdir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sinan Çiftyürek, Dış Politika, Milletvekili, DEM Parti, Orta Doğu, Politika, Suriye, Dünya, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika Çiftyürek: Suriye'de Tekçi Sistem Kabul Edilmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:14 Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
18:59 Esad son ana kadar bu evde bekledi Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
06:41 Güney Kore’de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu
01:56 2025 Bütçeleri TBMM’de Kabul Edildi 2025 Bütçeleri TBMM'de Kabul Edildi
01:16 Bakan Fidan’dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı Bakan Fidan'dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı?
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 20:45:51. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftyürek: Suriye'de Tekçi Sistem Kabul Edilmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.