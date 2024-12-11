Çiftyürek: Suriye'de Tekçi Sistem Kabul Edilmeyecek

Politika

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, "Suriye halkları kimin egemenliğinde olursa olsun tekçi bir üniter sistemi kabul etmeyecekler." dedi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'nun ve Suriye'nin son 10 günde yoğunlaşmış bir süreç yaşadığını söyledi. 30 yıldır devam savaşların merkezinin Orta Doğu olduğunu belirten Çiftyürek, Esed rejiminin savaşmadan 10 günde 63 yıllık iktidarını devrettiğini anlattı. HTŞ'nin ciddi bir bariyerle ve karşı savunmayla yüzleşmeden Şam'a, iktidara geldiğini kaydeden Çiftyürek, "İyi ki de geldi iktidara. Suriye halkı on yıllardır ağır bedeller ödediler. Önemli olan bundan sonrasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de Esed rejimiyle tekçi ve üniter devlet yapısının da bittiğini söyleyen Çiftyürek, "Suriye halkları kimin egemenliğinde olursa olsun tekçi bir üniter sistemi kabul etmeyecekler. Sadece Kürtler değil, Nusayriler de Dürziler de kabul etmeyecektir." dedi.

Çiftyürek, Suriye iç dinamiklerinin kendi belirleyiciliğinde bütün halkları ve inançları eşit ve demokratik olarak içerecek bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Böyle bir anayasa Suriye'nin geleceği açısından iklimi yumuşatır, kalıcı barışı halklar arasında sağlar. Bu da federal sistemdir." diye konuştu.